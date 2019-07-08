Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:36
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дороже на 10 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9025 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 2,75 копейки и стоила 71,705 рубля.
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Политика
Зеленского обвинили в отказе от Минских соглашений
Министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в попытке избежать выполнения положений Минских соглашений.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем
Мария Кожевникова показала редкое фото с мужем Актриса выложила на официальной странице в "Инстаграме" семейное фото.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Общество
В Саратове собираемость средств в фонд капремонта выросла на 30%
Заместитель гендиректора областного Фонда капитального ремонта Наталья Плеханова признала, что собираемость с прошлого года выросла на 30% - до 1,8 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:47
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Политика
Грузинский телеканал остановил вещание после ругани в адрес Путина
Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания.
Обновлено 07 июля в 22:58
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Происшествия
Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Дипломаты посетили задержанных после салюта в Минске россиян
Сотрудники посольства России в Белоруссии посетили двух россиян, задержанных после взрыва фейерверков на салюте в Минске.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе
Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.
Обновлено в 03:57
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие
Суперновый истребитель могут разработать Россия и Индия
Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия предлагает Индии совместно разработать истребитель 5-го поколения, а также объявил о том, что РФ закончит поставлять туда зенитные ракетные систем С-400 к 2024-2025 годам.
Обновлено в 02:51
Теннис
Джокович пробился в четвертьфинал Уимблдона
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о своих эмоциях после гастролей в Донецке и Луганске
Популярная певица Лолита Милявская выступила с концертами в Донецке и Луганске.
Обновлено в 00:27
Политика
Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа
Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Криптовалютная биржа BitMarket прекратила работу
Биржа BitMarket из Польши закрылась, теперь на ее официальном сайте сообщается, что компания прекратила работу в связи с потерей ликвидности.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня
В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело
Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело Ведущая и супруга Андрея Кончаловского приняла участие в провокационной фотосессии.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Чиновница в ЯНАО назначила сына-слесаря режиссером культурного центра
В Ямало-Ненецком автономном округе директор Пуровского районного центра национальных культур взяла на работу режиссером сына, который был по образованию слесарем и имел стаж работы методистом.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком
Накануне в эфире программы «Судьба человека» легендарная исполнительница Лайма Вайкуле рассказал о своем недуге.
Обновлено вчера в 15:24
Технологии
В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
Концерн "Радиоэлектронные технологии" создал новую систему воздушных сигналов (СВС-Л), позволяющую снизить вероятность аварий и авиакатастроф, сообщил РИА Новости гендиректор компании Николай Колесов.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
В Абхазии произошло ДТП с участием маршрутки, в результате девять человек были госпитализированы, среди них есть россияне.
Обновлено вчера в 20:57
Авто
Стала известна стоимость лимузина Aurus
В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми
Светлана Лобода показала редкое совместное фото с обеими дочерьми "Хороши-и-и !"
Обновлено вчера в 16:09
Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus
Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Авто
ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате
В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
Обновлено в 03:08
Политика
Из предвыборной гонки в США выбыл первый демократ
От участия в предвыборной гонке за пост президента США отказался член Демократической партии 38-летний конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл.
Обновлено вчера в 22:49