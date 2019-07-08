Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:36
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Согласно данным Московской биржи, к 10:14 мск доллар стал дороже на 10 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9025 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 2,75 копейки и стоила 71,705 рубля.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
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Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини
Обновлено 06 июля в 13:38
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Футбол
Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать
Ранее высказывание Месси прокомментировал главный тренер сборной Перу.
Обновлено в 00:40
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Политика
Грузинский телеканал приостановил вещание после ругани в адрес Путина
По данным «Рустави 2», пикеты начались после того, как один из журналистов телеканала нецензурно выразился в адрес российского президента.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский назвал условия снятия блокады с Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил снятия экономической блокады с Донбасса при условии, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
Обновлено в 11:01
Политика
Делегация РФ сравнила поведение ПА ОБСЕ с действиями карточных шулеров
Накануне ассамблея приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию в нарушение регламентных норм, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено в 10:51
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика
Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина
Нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", вызвали в Тбилиси новые митинги.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В ДТП в Москве погиб сын миллиардера Маругова
В ночь на 8 июля в реанимации одной из московских больниц скончался Александр Маругов — сын владельца крупного мясоперерабатывающего бизнеса Владимира Маругова.
Обновлено в 05:05
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Наука
Чтобы коровы выделяли меньше метана, надо изменить их генетику
В опубликованной в журнале Science Advances статье утверждается, что генетика отдельной коровы сильно влияет на состав микроорганизмов в её рубце («первый» желудок в пищеварительной системе жвачных животных, в т. ч. у крупного рогатого скота и овец).
Обновлено 06 июля в 05:10
Экономика
Россия в январе—мае нарастила экспорт легковых авто на 30%
Россия за первые 5 месяцев текущего года увеличила экспорт легковых автомобилей на 29,6% в годовом сопоставлении до 44,6 тыс. штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Обновлено в 11:27
Происшествия
Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Игры
Эд Бун показал иллюстрацию Синдел в Mortal Kombat 11
Обновлено в 10:47
Наука
Учёные назвали признак самых психически здоровых людей
Доводы были подтверждены проведенными исследованиями, изученными медицинскими картами.
Обновлено в 12:00
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала жестко бороться с компаниями, производящими контрафактную минеральную воду, так как ее доля на рынке уже приблизилась к 80%.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Космос
Брэнсон всемогущ? Амбиций громадье: из Сиднея в Лондон за 90 минут
Космическое агентство Великобритании собирается расширить функции первого в Европе космодрома, который должен появиться в Корнуолле, сообщают британские СМИ.
Обновлено в 07:38
Музыка
Композитор Дунаевский назвал ерундой повторное участие в «Евровидении»
Композитор Максим Дунаевский рассказал «Известиям», как оценивает ситуацию, когда один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс «Евровидение» по несколько раз.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
В Госдуме видят опасность изъятия квартир для развития территорий
В Госдуме видят опасность принятия закона, позволяющего принудительно изымать жилье у граждан под предлогом «комплексного развития территорий», передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля.
Обновлено в 09:24