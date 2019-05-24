Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:30
Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:07 мск доллар стал дороже на 18,25 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 64,5725 рубля, а европейская валюта подорожала на 5,5 копейки и стоила 71,8775 рубля.
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Во французском Лионе произошёл взрыв
На пешеходной улице французского Лиона произошёл взрыв. По данным властей, пострадали восемь человек.
Обновлено в 13:39
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Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
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Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
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Интернет
В мире продали 100 млн кнопочных телефонов с KaiOS
Компания KaiOS Technologies, разработчик одноименной операционной системы для кнопочных телефонов, сообщила о том, что тираж аппаратов с данной ОС превысил 100 млн штук.
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Общество
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Политика
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Издание "Украинская правда" сообщало, что Гройсман перед выборами может объединиться с экс-премьером Арсением Яценюком и группой министра внутренних дел Арсена Авакова и создать так называемую "партию двух премьеров".
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Facebook в 2020 году запустит свою криптовалюту
Что еще известно: Впервые о создании новой криптовалюты Facebook стало известно в декабре 2018 года.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
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ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
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Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
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Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Футбол
Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров
Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.
Обновлено в 11:47
Общество
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В документах говорится, что Центру требуется «76 малых и 45 складных икон с изображением Серафима Саровского, 70 складных икон с изображением Федора Ушакова, 90 триптихов с иконами и изображением Саровской пустыни, 66 панно той же пустыни двух типов и сувенирные пакеты».
Обновлено в 10:23
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде
В Волгограде пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки, которое произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской.
Обновлено в 08:40
Политика
Саакашвили может в среду вернуться на Украину, сообщили СМИ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может в среду, 29 мая, приехать на Украину, передает агентство "УНН" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Российский софт одобрен Минобороны и ФСБ
IT-cпециалисты Министерства обороны и ФСБ подтвердили соответствие отечественной операционной системы современным требованиям.
Обновлено в 10:04
Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Футбол
«Чайка» получила право выступать в ФНЛ
За тур до финиша первое место и право выступать в следующем сезоне в Олимп-ФНЛ завоевала "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области.
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Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Общество
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.
Обновлено в 13:58
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 38-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».
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Переход на «цифру» в Сочи отметят масштабным шоу аэростатов
В Сочи сегодня состоится масштабное шоу, посвященное началу третьего этапа перехода на "цифру". Мероприятие пройдет в Олимпийском парке.
Обновлено в 05:37
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
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В Европарламенте назвали Украину виновной в крушении MH17 под Донецком
В Нидерландах раскрыли «теорию заговора» по делу о катастрофе Boeing-777 под Донецком в 2014 году.
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Украинский патриарх-раскольник Филарет раскритиковал томос
Главные действующие лица: сам почетный патриарх-раскольник Филарет, который хочет теперь все вернуть назад, предстоятель новой украинской церкви митрополит Епифаний, который фактически взял управление этой структурой в свои руки, и Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве и пока никак не реагирует.
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Происшествия
Тюменский соратник Ходорковского и Собчак объявлен в розыск
Координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук объявлен в федеральный розыск.
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Тина Канделаки снимает сериал о порноактёрах
Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки снимает сериал по заказу компании Amediateka.
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