Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговФАН вчера в 04:06

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов в понедельник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным Мосбиржи, к 10.00 курс американской валюты вырос на 36 копеек и составил 65,43 рубля.
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Указание Банка России от 14 марта 2019 г. N 5094-У «О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю»

Гарантвчера в 09:27

Рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

Интерфаксвчера в 12:54

На фоне падения цен на нефть доллар и евро пошли в рост

Газета.Ruвчера в 08:43

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,05-0,22%

ТАССвчера в 13:03

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,11 рубля

РИА Новостивчера в 05:47

Рубль значительно снизился к доллару и евро

Коммерсантъвчера в 03:39

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:00
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

Обновлено вчера в 05:19
Происшествия

В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100

Обновлено в 00:03
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву

Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика

ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной

Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 14:34
Общество

У побережья Хорватии найден затонувший античный корабль

Примечательно, что затонувшее судно обнаружили случайно во время учебного погружения аквалангисты спортивного клуба ныряльщиков ZG SUB.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 13:56
Общество

Пять регионов России аномально голосовали за дочь Алсу

Обновлено в 00:15
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден

Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено вчера в 07:18
Культура

Молодая мама из Кемерова прошла кастинг на шоу «Последний герой»

Молодая мама из Кемерова Ольга Кузнецова рассказала Сибдепо о том, как прошёл кастинг.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов чиновников

Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди «с чувством мстительного удовлетворения», поскольку «массовое сознание задето ощущением несправедливости», считает Гудков.
Обновлено вчера в 21:20
Финансы

Китайские рынки и рубль упали после заявления Трампа

Китайские биржи закрылись падением почти на 6 процентов. Несколько снижались и нефтяные котировки, а вслед за ними рубль.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено вчера в 16:56
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Наука

Математики обучили машину квантовой механике так, что она больше не ошибается

За последнее время квантовая механика сильно шагнула вперед, и благодаря этому поиск стабильной структуры свелся к написанию программы.
Обновлено вчера в 03:18
Шоу-бизнес

Яббаров из шоу «Дом-2» лишил денег маленького сына

Звезда шоу "Дом-2" мечтает о карьере известного шансонье, поэтому на эти деньги запишет альбом.
Обновлено вчера в 15:02
Экономика

Гостиничный сбор выписывают из закона

Просьбу отложить включение в Налоговый кодекс курортного сбора до появления в России закона о туристическом жилье «Опора России» направила в Минфин на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 18:05
Хоккей

Бобровский: благодарен за всё, что у меня было в «Коламбусе»

В регулярном чемпионате Бобровский стал лидером по количеству шат-аутов (9). В 62 матчах (61 – в стартовом составе) он одержал 37 побед, пропуская в среднем за встречу 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева намеревается провести эксгумацию тела Ирины Цывиной

Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено вчера в 12:29
Общество

В ДВФУ создадут «синтетическую личность» на базе суперкомпьютера

Обновлено в 00:15
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

Обновлено в 00:03
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес

У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42
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