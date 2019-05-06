Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговФАН вчера в 04:06

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов в понедельник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным Мосбиржи, к 10.00 курс американской валюты вырос на 36 копеек и составил 65,43 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

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