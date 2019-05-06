Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговФАН вчера в 04:06
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов в понедельник. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По данным Мосбиржи, к 10.00 курс американской валюты вырос на 36 копеек и составил 65,43 рубля.
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Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
Обновлено вчера в 05:19
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 14:34
Общество
У побережья Хорватии найден затонувший античный корабль
Примечательно, что затонувшее судно обнаружили случайно во время учебного погружения аквалангисты спортивного клуба ныряльщиков ZG SUB.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Пять регионов России аномально голосовали за дочь Алсу
Обновлено в 00:15
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден
Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено вчера в 07:18
Культура
Молодая мама из Кемерова прошла кастинг на шоу «Последний герой»
Молодая мама из Кемерова Ольга Кузнецова рассказала Сибдепо о том, как прошёл кастинг.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов чиновников
Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди «с чувством мстительного удовлетворения», поскольку «массовое сознание задето ощущением несправедливости», считает Гудков.
Обновлено вчера в 21:20
Финансы
Китайские рынки и рубль упали после заявления Трампа
Китайские биржи закрылись падением почти на 6 процентов. Несколько снижались и нефтяные котировки, а вслед за ними рубль.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Наука
Математики обучили машину квантовой механике так, что она больше не ошибается
За последнее время квантовая механика сильно шагнула вперед, и благодаря этому поиск стабильной структуры свелся к написанию программы.
Обновлено вчера в 03:18
Шоу-бизнес
Яббаров из шоу «Дом-2» лишил денег маленького сына
Звезда шоу "Дом-2" мечтает о карьере известного шансонье, поэтому на эти деньги запишет альбом.
Обновлено вчера в 15:02
Экономика
Гостиничный сбор выписывают из закона
Просьбу отложить включение в Налоговый кодекс курортного сбора до появления в России закона о туристическом жилье «Опора России» направила в Минфин на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 18:05
Хоккей
Бобровский: благодарен за всё, что у меня было в «Коламбусе»
В регулярном чемпионате Бобровский стал лидером по количеству шат-аутов (9). В 62 матчах (61 – в стартовом составе) он одержал 37 побед, пропуская в среднем за встречу 2,58 шайбы и отражая 91,3% бросков.
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева намеревается провести эксгумацию тела Ирины Цывиной
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено вчера в 05:33
Шоу-бизнес
У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями.
Обновлено вчера в 09:43
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 10:42