Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торговNews.ru вчера в 03:44
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:22 мск доллар подорожал на 14,75 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9925 рубля, а европейская валюта стала дороже на 21 копейку и равнялась 72,31 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Происшествия
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Зеленский рассказал о своем отношении к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
В Германии создан браслет, способный выявлять наркотики в напитках
Разработка браслета, способного выявлять наркотики в напитках, стало проектом немецкого стартапа Xantus, о котором пишет газета Handelsblatt.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 16:07
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Обновлено вчера в 08:51
Политика
В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко наметил новый план: он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
Обновлено в 02:33
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Мусоровоз врезался в толпу прохожих в Токио
В японской столице мусоровоз сбил несколько прохожих, после того как столкнулся с легковушкой, сообщает местное издание «Майнити».
Обновлено в 03:12
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Политика
Дебаты между Зеленским и Порошенко пройдут сегодня
Сегодня, 19 апреля состоятся дебаты между президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.
Обновлено в 02:45
Политика
Зеленский заявил, что не готов возвращать Донбасс военным путем
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов отдать приказ о военном освобождении Донбасса в случае своей победы на выборах.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Путин приветствовал участников смены «Большой школьный пикник»
Сегодня, 19 апреля, президент РФ Владимир Путин приветствовал участников всероссийской смены «Большой школьный пикник» Российского движения школьников, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 02:47
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Лучшие и худшие наряды церемонии открытия ММКФ
"Газета.Ru" рассказывает о лучших и худших модных решениях гостей ММКФ.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Сербский депутат пообещал признать Крым частью России
По словам Шешеля, СРП выступила в парламенте с предложением признать Крым частью России.
Обновлено в 01:47
Экономика
Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан
По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства
Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.
Обновлено в 01:08
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено вчера в 05:37
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Экономика
«Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США
Российская корпорация «Роснефть» помогает правительству Венесуэлы обходить санкции США, которые направлены против нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг
Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
Газзаев считает, что лимит на легионеров не нужен российскому футболу
Заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам успешно выступать в еврокубках, а футболистам — прогрессировать.
Обновлено в 03:09