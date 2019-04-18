Финансы
Рубль в начале торгов снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:04
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Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Хоккей
Кучеров и Малкин прибудут в расположение сборной до 27 апреля
Российские хоккеисты клубов НХЛ, не попавших в плей-офф или уже завершивших борьбу за Кубок Стэнли, в скором времени прибудут в расположение национальной команды.
Обновлено в 04:54
Политика
В Киеве выступили «координаторы украинского подполья» в Донбассе
На Украине прошла пресс-конференция в издании Ukrinform, на которой человек, который представился «руководителем подпольного движения» в «оккупированном Донбассе», выступил с речью.
Обновлено в 03:40
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Происшествия
Мать координатора «Протестного Кузбасса» приговорили к условному сроку за «ушиб» ногтем полицейскому
Центральный районный суд Новокузнецка приговорил мать координатора движения «Протестный Кузбасс» Льва Гяммера Ольгу Гяммер к 1,5 годам лишения свободы условно, признав ее виновной в применении насилия к полицейскому.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии
В Назрановском районе силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и увезли его в неизвестном направлении, рассказал «Медиазоне» его сын Руслан Ужахов.
Обновлено в 03:20
Политика
МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»
В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Обновлено в 04:01
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии
Обновлено 17 апреля в 07:15
Авто
Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж
Актер Алексей Панин заявил в эфире НСН, что ему не стыдно перед детьми за свои обнаженные фото в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:54
Здоровье
В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат
Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Лукашенко нашел способ перестать ходить с протянутой рукой
Ранее Лукашенко высказывался о том, что намерен найти замену российской нефти.
Обновлено в 04:16
Экономика
Управляющий «Дальспецстроя» назвал причину его банкротства
Представитель внешней администрации "Дальспецстроя" (ныне ГВСУ №6) Григорий Меликян назвал причиной банкротства компании взаимоотношения с дирекцией космодрома "Восточный", которая подчиняется "Роскосмосу".
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Гаджеты
Apple прекратила выплаты российским разработчикам
Американская корпорация Apple прекратила выплаты разработчикам из России. Служба поддержки компании не отвечает на письма и обращения.
Обновлено вчера в 14:03
Экономика
Центральный банк России поверил в перспективы криптовалют
Финансовый регулятор представил доклад «Есть ли будущее у цифровых валют центральных банков».
Обновлено в 04:00
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 километров земли
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Политика
Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.
Обновлено вчера в 16:08
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе
Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
Обновлено в 01:19
Транспорт
Работы по благоустройству Саратова Радаев назвал позором
Обновлено в 03:07
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02