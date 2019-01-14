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На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро растут на открытии торгов

Экономика Экономика Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

Спорт Спорт Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге перенесен Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться в среду в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, перенесена.

Политика Политика Защита просит передать дела 24 украинских моряков в военный суд Лефортовский суд Москвы 15 января рассматривает ходатайство Следственного управления ФСБ о продлении срока ареста 24 украинским морякам до 26 апреля 2019 года.

Экономика Экономика Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что число проживающих за чертой бедности россиян сократилось на 0,5 процентных пункта, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия Происшествия Генпрокуратура нашла у Шестуна имущество на десять миллиардов рублей Прокуроры через суд потребуют обратить в доход государства незаконное нажитое имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 10 миллиардов рублей.

Космос Космос Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.

Происшествия Происшествия Власти рассказали о ситуации с найденными в квартире в Москве детьми

Транспорт Транспорт Три станции московского метро закрыты из-за подтопления

Политика Политика Трамп угостил футболистов фастфудом на приёме в Белом доме Президент США Дональд Трамп за свой счёт угостил фастфудом команду Университета Клемсона по американскому футболу (Clemson Tigers) на приёме в Белом доме.

Общество Общество Смертность в России заметно превысила рождаемость За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось.

Общество Общество Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.

Политика Политика Зимбабве рассчитывает на помощь России в модернизации армии Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что стране в перспективе может понадобиться поддержка России в модернизации армии, передает РИА "Новости".

Общество Общество Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент Роскомнадзор повторно направил Google требование подключиться к системе фильтрации запрещенного контента, в конце февраля проведет проверку соблюдения этой нормы российского законодательства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Политика Политика Силуанов считает реакцию россиян на пенсионную реформу «неожиданной» Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на пенсионную реформу, в рамках которой возраст выхода на пенсию повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Политика Политика Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.

Политика Политика Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".

Происшествия Происшествия В КНР приговорили к смертной казни обвиняемого в наркоторговле канадца

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва газа в Шахтах увеличилось до двух Напомним, взрыв бытового газа произошел в понедельник утром в девятиэтажном доме №16 на улице Хабарова.

Происшествия Происшествия Названа возможная причина подтопления станций метро в Москве

Экономика Экономика ФНС запретила переводы в онлайн-казино Azino777 Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V. — оператора нелегального с интернет-казино Azino777 («Azino три топора»).

Экономика Экономика Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны Российских граждан предложили обложить налогом за выезд из России.

Происшествия Происшествия На юго-востоке Москвы перекрыли движение из-за провала грунта Движение автомобилей полностью перекрыто по Ферганской улице на отрезке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда из-за провала грунта на юго-востоке Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Политика Политика Британский парламент голосует по Brexit Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.

Общество Общество Роспотребнадзор заявил, что не цензурировал комикс о Дэдпуле В заявлении Роспотребнадзора говорится о том, что по закону ведомство не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз или консультаций о наличии или отсутствии в книгах призывов, пропаганды нацизма либо расизма или содержания нацисткой символики.

Армия и оружие Армия и оружие Американский вице‐адмирал оценила профессионализм российских военных Вице-адмирал и командующая Шестым флотом ВМС США Лиза Франкетти в интервью изданию Defense News назвала профессиональным поведение российских военных при встречах с американскими военнослужащими в международных водах и в воздушном европейском пространстве.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу: на перевооружение ВС России потратят около 1 трлн рублей

Политика Политика Володин сделал заявление об участии России в ПАСЕ Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия пока не может сотрудничать с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ).

Космос Космос Ирану не удалось вывести на орбиту свой спутник «Паям»

Происшествия Происшествия Крыша рухнула в школе под Саратовом В городе Новоузенск Саратовской области обрушилась крыша в здании средней школы, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.