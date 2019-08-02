Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкцияхИнтерфакс 03:35

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Рубль ускорил падение после новостей о новых санкциях США

Взгляд.ру09:03

Курс доллара впервые за два месяца превысил 65 рублей

RT на русском10:09

Курс доллара превысил 65 рублей впервые с начала июня

Банки.ру05:31

Доллар и евро рванули ввысь

Утро.ru05:24

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС05:29

Курс доллара вырос до 65 рублей впервые с 7 июня

iReactor05:18

Доллар вырос на 81 копейку

Финмаркет04:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Обновлено в 08:29
Общество

Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь

В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Автоспорт

Гасли показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии

Французский гонщик команды "Ред Булл" Пьер Гасли стал лучшим во второй сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии.
Обновлено в 10:57
Технологии

Первый большой экспериментальный «Перекресток» открылся в Москве

Обновлено в 04:34
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова

Обновлено в 05:49
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 «уклониста» от армии

Следственный комитет РФ официально объявил, что среди задержанных 27 июля граждан, оказалось 134 молодых человека, которые уклоняются от службы в армии.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Политика

МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Политика

Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Купленные Турцией С-400 не будут интегрированы в систему ПРО НАТО

НАТО не планирует интегрировать купленные Турцией у России С-400 в единую систему альянса.
Обновлено в 07:31
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области

Обновлено в 06:11
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Политика

В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России

США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Музыка

Песня группы Metallica спасла студентку от пумы

Обновлено в 09:46
Кино

Киану Ривз сыграет злодея в новом «Форсаже»

Актёр Киану Ривз исполнит одну из ключевых ролей второй части фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». Он будет играть главного антагониста.
Обновлено вчера в 14:10
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Кино

В сети появился трейлер военной драмы «1917»

Обновлено в 07:12
Игры

Spiritfarer: «Уютная игра про смерть» выйдет в 2020 году

Обновлено в 07:14
Общество

Гидрометцентр предупреждает об аномально холодном августе

Начало августа в Центральном федеральном округе, а также большинстве регионов Приволжского, Северо-Западного и Южного округов будет холоднее обычного.
Обновлено вчера в 03:35
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Гаджеты

Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз

С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом.
Обновлено в 06:17
Финансы

Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Тушивший пожары самолет разбился во Франции

Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА "Новости". Инцидент произошел в департаменте Гар.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Преемника лидера криминального мира Япончика зарезали в Запорожье

Обновлено в 05:21
Финансы

Банк «Траст» увеличил долю в ОВК до 25,52%

Банк «Траст» увеличил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» (ОВК) с 5,7 до 25,5225%, говорится в материалах кредитной организации.
Обновлено в 11:03
Спорт

Ninja получит $932 млн за шестилетний контракт с Mixer

Американский игрок и стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс получит за эксклюзивное партнерство с Mixer около $932 млн в течение шести лет.
Обновлено в 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное