Финансы
Курс рубля рушится на фоне новых санкций СШАYA62.ru вчера в 11:34
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей, что случилось впервые с 7 июня. Европейская валюта подорожала на 82 копейки, ее курс составил составил 72 руб. 15 коп. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
В посольстве отреагировали на санкции США против России
Российское посольство в США прокомментировало антироссийские санкции, введенные Вашингтоном из-за дела Скрипалей.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено 01 августа в 02:28
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
НАТО не интегрирует купленные Турцией С-400 в свою систему ПРО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен интегрировать купленные Турцией у России системы С-400 в свою систему ПРО и ПВО.
Обновлено вчера в 06:55
Транспорт
Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах
Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по пожарам в Сибири
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников Министерства лесного хозяйства Красноярского края, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СК.
Обновлено вчера в 00:32
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Трамп сообщил об обсуждении с Россией и Китаем ядерного соглашения
Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Путин подписал закон о поиске пропавших детей с помощью геолокации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать данные геолокации для поиска пропавших детей.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии
Минобороны России разместило ряд роликов, на котором запечателены авиаудары по позициям террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса за воровство
Командование ВСУ решило вывести 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено вчера в 23:59
Наука
Названа главная причина развития рака
Обновлено 01 августа в 07:11
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы
Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
Глюкоза написала пост о ненависти
Обновлено вчера в 14:07
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019
"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", - сказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 20:03
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено вчера в 15:23
Интернет
В Минкомсвязи поддержали призыв Роскачества заклеивать камеры гаджетов
В Минкомсвязи поддерживают предложение Роскачества, которое посоветовало пользователям заклеивать камеры и микрофоны своих электронных устройств, чтобы не стать жертвами киберпреступников.
Обновлено вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова расплакалась, вспоминая про болезнь Андрея Гайдуляна
Обсуждая болезнь друга, Рубцова не смогла сдержать слез.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Волочкова разделась для ответа злопыхателям
Дорогие мои, многие спрашивают, как я справляюсь с невероятным количеством негатива, беспардонно сливающимся в мой адрес со стороны злопыхателей.
Обновлено вчера в 20:39
Наука
Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг
Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено вчера в 01:40
Баскетбол
Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разностью +40
Сборная России в матче международного турнира в Москве разгромила Иорданию со счетом 111:71.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В результате землетрясения в Индонезии погиб человек
В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено вчера в 12:40
Авто
Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLC доехал до российских дилеров
Модернизированная версия совершила свой дебют вместе с GLC Coupe в конце зимы.
Обновлено вчера в 16:25