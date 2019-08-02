Финансы

Курс рубля рушится на фоне новых санкций СШАYA62.ru вчера в 11:34

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей, что случилось впервые с 7 июня. Европейская валюта подорожала на 82 копейки, ее курс составил составил 72 руб. 15 коп. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс доллара впервые за два месяца превысил 65 рублей

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Рубль слегка отыграл потери к доллару и евро на восстанавливающейся нефти и закрытии позиций в ожидании развития санкционной темы

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Доллар и евро рванули ввысь

Утро.ruвчера в 05:24

Курс доллара впервые с июня поднялся выше 65 рублей, евро — выше 72

РИА Новостивчера в 05:21

Курс доллара вырос до 65 рублей впервые с 7 июня

iReactorвчера в 05:18
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем вопросы о заключении соглашения по ядерному оружию.
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Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать данные геолокации для поиска пропавших детей.
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Минобороны показало на видео авиаудары по террористам в Сирии

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ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса за воровство

Командование ВСУ решило вывести 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду из зоны боевых действий в Донбассе.
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Названа главная причина развития рака

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Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы

Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
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Глюкоза написала пост о ненависти

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"На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 будет продемонстрирован истребитель пятого поколения Су-57", - сказали в пресс-службе.
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