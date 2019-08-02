Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкцияхИнтерфакс 03:35

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Курс доллара превысил 65 рублей впервые с начала июня

Банки.ру05:31

Доллар и евро подорожали более чем на рубль после сообщений о санкциях

РБК09:11

Курс доллара впервые за два месяца превысил 65 рублей

RT на русском10:09

Курс доллара впервые с июня поднялся выше 65 рублей, евро — выше 72

РИА Новости05:21

Рубль ускорил падение после новостей о новых санкциях США

Взгляд.ру09:03

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС05:29

Курс доллара впервые с 19 июня поднялся выше 64 рублей

Вечерняя Москвавчера в 08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Происшествия

На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция

Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Транспорт

ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин

ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.
Обновлено в 02:28
Политика

Посольство России направило ноту в МИД Британии по делу Скрипалей

Посольство России в Великобритании направило в МИД Соединённого Королевства очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:08
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области

Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Политика

Волкер допустил участие Трампа в переговорах по Донбассу

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер допускает участие американского президента Дональда Трампа в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:25
Музыка

Maruv представила русскоязычный клип «Между нами»

Обновлено в 10:16
Политика

МИД РФ назвал серьезнейшей ошибкой выход США из ДРСМД

Министерство иностранных дел России прокомментировало выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и приостановление действия соглашения.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных

Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.
Обновлено в 09:04
Спорт

Губанова: Загитова не заслужила золотую медаль

Обновлено вчера в 16:54
Футбол

РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Политика

В администрации США сообщили о введении новых санкций против России

Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины

Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Политика

Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Происшествия

СК возбудил дело о халатности из-за пожаров в Красноярском крае

На сайте СК РФ появилось сообщение о том, что следственные органы главка по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по статье "халатность" в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства.
Обновлено вчера в 11:49
Общество

Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева

ПАО "Туполев" займется созданием среднего военно-транспортного самолета для ВКС России, призванного заменить в войсках устаревший советский Ан-12.
Обновлено в 08:06
Политика

Копирует Путина: на Украине возмутились фото Зеленского из спортзала

Стоит отметить, что подходы к занятию спортом у президентов России и Украины принципиально разные: Путин выходит на татами, а Зеленский предпочитает делать упражнения в спортзале.
Обновлено в 09:03
Общество

Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера

Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Московские суды арестовали 88 человек за несанкционированную акцию 27 июля

Столичные суды за неделю арестовали 88 участников несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова.
Обновлено в 10:24
Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома

Обновлено в 09:52
Политика

Глава офиса Зеленского назвал провокацией сообщения о своей отставке

На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, глава офиса Зеленского ответил, что его судьба в руках президента.
Обновлено в 10:08
Музыка

Песня группы Metallica спасла студентку от пумы

Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса

В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено в 10:11
Происшествия

«Проект»: МВД подозревает руководство ФБК в отмывании денег

МВД подозревает руководство фонда борьбы с коррупцией в отмывании денег.
Обновлено в 09:49
Технологии

Карты «МИР» оснастят отечественным чипом для бесконтактной оплаты

Первый отечественный чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи, разработали для внедрения в карты платежной системы «МИР».
Обновлено в 04:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное