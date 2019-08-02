Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкцияхИнтерфакс вчера в 03:35

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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