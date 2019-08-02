Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкцияхИнтерфакс вчера в 03:35
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «земля-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено вчера в 09:57
Гаджеты
ZTE представит собственный 5G-модем для смартфонов во второй половине 2019 года
Если смартфон Huawei имеет собственный 5G-модем Balong 5000, то аппарат ZTE оснащён решением от Qualcomm (Snapdragon X50).
Обновлено в 04:24
Наука
Массовый вылов заставил рыб эволюционировать быстрее
Из-за активного коммерческого вылова промысловые виды рыб эволюционируют быстрее других, сообщает научный журнал Science.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газиантепспора»
Бывший вратарь "Зенита" подписал с турецким клубом контракт на два года.
Обновлено в 02:32
Политика
Как в мире отреагировали на выход США из ДРСМД
В пятницу США официально выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в одностороннем порядке.
Обновлено вчера в 05:35
Политика
Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей по геолокации телефона.
Обновлено в 02:48
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Обновлено вчера в 05:31
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Шоу-бизнес
Глюкоза порассуждала о ненависти после слухов о разводе с мужем
Певица Глюкоза оставила в Instagram душераздирающий пост на тему ненависти.
Обновлено вчера в 23:18
Музыка
Линдеманн из Rammstein прилетел на вертолете к «Газпром Арене»
Солист и основатель группы Rammstein Тилль Линдеманн посмотрел на Петербург с высоты птичьего полета.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Семья супруги встретила Дмитрия Тарасова тазиком вареных раков
К приезду звезды футбола подготовились основательно - наварили целый тазик раков, выловленных на реке Маныч.
Обновлено в 04:49
Политика
Неудачная шутка или спланированная спецоперация? Назван автор «сенсации» об увольнении главы Офиса Зеленского
Стало известно, кто разослал в СМИ заявление об увольнении главы Офиса Зеленского Андрея Богдана, которое не на шутку взволновало украинский политикум пару дней назад.
Обновлено в 04:02
ЖКХ
В ЛНР сократили подачу воды в пять городов из-за аварии
Обновлено в 01:22
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.
Обновлено в 02:33
Футбол
«Зенит» сыграет против «Краснодара» в лазурной форме
Обновлено в 03:37
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Общество
В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»
Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Футбол
Цорн: ФК «Спартак» еще пополнят новички этим летом
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
«Могу играть на высоком уровне еще лет пять». Ракицкий отмечает юбилей и готовится к «Краснодару»
Защитник «Зенита», которому 3 августа исполняется 30 лет, накануне матча с «Краснодаром» рассказал о своих штрафных, о левой ноге и правой руке, о поцелуе в голову от Оздоева и двух чемпионствах в одном сезоне.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
БМД-4М могут усилить противотанковым ракетным комплексом «Корнет»
Боевую машину десанта БМД-4М планируют оборудовать противотанковым ракетным комплексом «Корнет», который усилит её огневую мощь.
Обновлено в 02:35
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Футбол
Полузащитник Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено вчера в 11:40