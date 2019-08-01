Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублейГазета.Ru 05:24
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:03, Ашберн
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Авто
Volkswagen вывел на тесты новый кроссовер для России и Южной Америки
В Южной Америке Tarek расположится в линейке кроссоверов немецкой марки между младшим T-Cross и Tiguan, а основным конкурентом новинки станет Jeep Compass.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
К тушению пожаров в Сибири приступили вертолеты Минобороны
Всего в состав группировки по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае вошли десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и десять вертолетов Ми-8 армейской авиации.
Обновлено в 03:14
Общество
Сергей Аксенов пообещал уволить начальника ГИБДД Ялты
Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал увольнение начальника ГИБДД Ялты.
Обновлено в 05:32
Политика
Трамп заявил, что США хотели бы заключить договоренности по контролю над ядерным оружием
Напомним, что в октябре 2018 года президент США заявил, что Россия якобы «нарушила» условия договора, поэтому Вашингтон выйдет из ДРСМД.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
Обновлено в 04:03
Экономика
Медведеву предложили увеличить финансирование скорой помощи
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил главе российского правительства Дмитрию Медведеву увеличить финансирование скорой медпомощи в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке.
Обновлено в 02:13
Музыка
Певица Кэти Перри заплатит почти $3 млн штрафа за плагиат
Жюри присяжных федерального суда Лос-Анджелеса обязало американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Футбол
Шюррле ответил, когда планирует дебютировать за «Спартак»
Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в стан красно-белых.
Обновлено в 03:26
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
На Урале в ДТП на трассе M5 сгорели грузовик и легковушка
По данным ГИБДД, водитель Honda скончался на месте происшествия еще до приезда врачей, водитель грузовика госпитализирован.
Обновлено в 05:35
Спорт
Губанова: Загитова не заслужила золотую медаль Олимпиады
Обновлено в 05:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Завкафедрой математики РУТ назвала правильный ответ в спорном примере
Правильный ответ в примере из школьной математики с делением, умножением и сложением, который вызвал спорные обсуждения в социальных сетях, - «16», сообщила заведующая кафедрой «Математика» Российского университета транспорта (МИИТ) Людмила Кочнева.
Обновлено в 05:56
Общество
Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море
Обновлено в 04:47
Общество
Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова может стать директором «Дикси»
Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси» О том, что Ольга Наумова может возглавить «Дикси», «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших мест работы топ-менеджера.
Обновлено в 03:03
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт
Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.
Обновлено вчера в 10:29
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17