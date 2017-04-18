Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкцияхИнтерфакс 03:35

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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По словам Виктора Тутельяна, мужчинам, которые не занимаются спортом и ведут во многом сидячую жизнь, нужно употреблять в среднем 2000–2200 килокалорий в день.
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Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
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Роликом звезда поделилась в «сторис». На этих кадрах девушка встает на весы и крупным планом показывает цифры на них.
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Меняющий в полете свою форму объект сняли на видео над Кембриджем

Обновлено в 12:00
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Роскачество посоветовало заклеивать камеру ноутбука

Организация советует регулярно обновлять ПО компьютера, пользоваться антивирусом, а также заклеивать на ноутбуках камеру и микрофон.
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США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 15:23
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Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
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Учёные назвали основную причину развития рака

Оказалось, что высокий риск развития рака связан с дисфункцией гена TP53, передаёт РИА Новости.
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В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".
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СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

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Иногда скептики приводят «железные» аргументы.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие

Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса

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В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.
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Компания Volkswagen официально представила обновлённый дом на колёсах - California.
Обновлено в 09:30
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Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
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Происшествия

Республика кошек закрылась из-за коробки с проводами и котятами

Обновлено в 08:16
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