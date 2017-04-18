Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкцияхИнтерфакс 03:35
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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Здоровье
Диетолог Виктор Тутельян: сколько килокалорий следует употреблять при сидячей жизни?
По словам Виктора Тутельяна, мужчинам, которые не занимаются спортом и ведут во многом сидячую жизнь, нужно употреблять в среднем 2000–2200 килокалорий в день.
Обновлено в 13:55
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Политика
Трамп заявил о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 09:09
Экономика
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 40%
Чистая прибыль «Ростелекома» по втором квартале 2019 года выросла на 40%, достигнув 4,3 млрд рублей, по сравнению с 3,09 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчётности компании по МСФО.
Обновлено в 04:45
Политика
Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 17:48
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что стремительно теряет вес
Роликом звезда поделилась в «сторис». На этих кадрах девушка встает на весы и крупным планом показывает цифры на них.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован
В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.
Обновлено в 17:09
Интернет
Роскачество посоветовало заклеивать камеру ноутбука
Организация советует регулярно обновлять ПО компьютера, пользоваться антивирусом, а также заклеивать на ноутбуках камеру и микрофон.
Обновлено в 06:06
Политика
Посольство США предупредило об угрозе терактов в праздники на Украине
Посольство США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе терактов, с которой они могут столкнуться на Украине во время праздников.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 15:08
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 15:23
Транспорт
Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах
Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 05:36
Наука
Учёные назвали основную причину развития рака
Оказалось, что высокий риск развития рака связан с дисфункцией гена TP53, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 05:52
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов индонезийского острова Суматра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 08:29
Происшествия
Мужчина угнал полицейскую машину, чтобы догнать эвакуированное авто
В Петербурге мужчина угнал полицейский автомобиль, пытаясь догнать эвакуатор, который увез его легковушку, сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено в 17:05
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
В Германии изъяли кокаин на €1 млрд евро
Обновлено в 10:32
Космос
А была ли высадка на Луну? Аргументы скептиков разбиваются о факты
Иногда скептики приводят «железные» аргументы.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса
В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Гаджеты
LG запатентовала смартфон с гибким экраном и стилусом
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек
В Елабужском районе Татарстана столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии пострадали одиннадцать человек.
Обновлено в 13:40
Авто
Представлен обновленный кемпер Volkswagen California
Компания Volkswagen официально представила обновлённый дом на колёсах - California.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег
Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 12:30