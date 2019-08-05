В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро. Так, согласно расчетам на «завтра», доллар увеличился на 14 копеек, составив 65,41 рубля, сообщает « РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Экономика Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.

Экономика «Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.

Политика Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене статьи 370 Конституции, наделявшей штат Джамму и Кашмир особым статусом.

Экономика «Известия»: в России появятся офисные медпункты По данным издания, Минздрав до 20 августа предоставит в кабмин предложения по организации офисных медпунктов с учетом позиций Минтруда, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).

Здоровье Загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик Гомеопат с Кипра нашел у него болезнь Лайма и прописал пищевые добавки, стоящие 1200 фунтов стерлингов в месяц (более 90 тысяч рублей).

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Политика Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.

Происшествия СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Политика Трамп высказался о причинах массовых убийств в США Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.

Энергетика Цены на нефть падают из-за торговой войны между США и Китаем Трамп на прошлой неделе сказал, что с 1 сентября введет 10-процентные тарифы на китайские товары стоимостью $300 миллиардов и может повысить пошлины еще больше, если председатель КНР Си Цзиньпин не поторопиться заключить торговую сделку.

Экономика В России может появиться новый способ получения зарплаты В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.

Армия и оружие Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80 Военные из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу с помощью двигателя танка Т-80.

Футбол Акинфеев дал интервью и очень удивился словам Игнашевича в свой адрес Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал «Чемпионату» большое интервью, где рассказал о планах на будущее, отношение к детскому спорту, а также очень удивился словам Игнашевича, что якобы «Игорь всегда думал только за пропущенные мячи, а не о победах».

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.

Футбол Игорь Акинфеев — интервью о ЦСКА и учебнике, который он редактировал В интервью «Чемпионату» Игорь Акинфеев объясняет, почему теперь меньше злится из-за поражений, вспоминает, как ругался и мирился с братьями Березуцкими, доказывает, что играть против Бэйла и Модрича интересней, чем вместе с ними, и рассказывает о неожиданных историях, которыми пополнилась его биография.

Общество Более 60% россиян ездят летом на дачу, показал опрос Большинство россиян (62%) выезжают на дачу в летний сезон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Гаджеты Расходы Apple на разработки и исследования достигли рекордных значений Как выясняется, расходы компании на разработку и исследования достигли восьми процентов выручки, а это самое высокое значение в удельном выражении с 2003 года.

Политика Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.

Путешествия Туристы рассказали, сколько денег тратят в путешествиях на еду Несмотря на готовность забыть об экономии во время отдыха, большинство российских туристов редко едят в ресторанах и кафе: 41% ходят в заведение всего несколько раз за время путешествия и только 10% делают это каждый день.