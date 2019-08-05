В начале первых торгов недели рубль снижается к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.

Рубль снижается к доллару и евро на фоне данных о санкциях США

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