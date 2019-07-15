Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроМосковский Комсомолец 15 июля в 03:35
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
Обновлено вчера в 12:10
Культура
Власти Чечни объяснили запрет «вольного творчества»
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Экономика
Пенсионеры в России отказались копить на старость
Копить на пенсионный возраст отказались около четверти российских граждан.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Суд признал незаконной рубку леса в заказнике «Туколонь»
17 июля Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное Арбитражным судом Иркутской области решение по делу о санитарной рубке в заказнике "Туколонь" и признал ее незаконной.
Обновлено в 05:21
Политика
Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:29
Экономика
Сингапурская Olam стала единственным владельцем «Русмолко»
Основатель и председатель совета директоров крупного производителя молока – Русской молочной компании («Русмолко») Наум Бабаев вышел из бизнеса.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Обновлено в 04:57
Политика
В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели
В расследовании катастрофы пассажирского самолета «Боинг» Malaysia Airlines в небе над юго-востоком Украины появились новые свидетели.
Обновлено в 05:25
Политика
В Мосгоризбиркоме ждут апелляций от «забракованных» кандидатов
Как сообщил один из членов Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, пока никто из забракованных кандидатов не подавал апелляцию.
Обновлено в 04:47
Авто
Опубликованы особенности Lada Largus CNG, Granta Cross и Vesta Sport
LADA Vesta Sport, LADA Granta Cross и LADA Largus CNG – модели с разной судьбой и разными особенностями.
Обновлено в 01:28
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Общество
Власти разъяснили ужесточение правил открытия магазинов в жилых домах
В июне вступили в силу изменения в Жилищном кодексе России, которые ужесточают порядок размещения магазинов, аптек и других коммерческих объектов в многоквартирных домах.
Обновлено в 02:32
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и дождя в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
Обновлено в 04:34
Кино
Вышел трейлер шпионского боевика с Крисом Эвансом от Netflix
Netflix поделился трейлером к фильму «Курорт для ныряльщиков на Красном море» с Крисом Эвансом в главной роли.
Обновлено в 03:34
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Экономика
Кредитная нагрузка россиян за пять лет выросла в 1,5 раза
В настоящее время, как и последние пять лет, начиная с 2014 года, в стране наблюдается снижение уровня доходов.
Обновлено в 01:31
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Лавров развенчал миф о китайской угрозе
Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Обновлено в 02:24
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Политика
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
Стратегия национальной безопасности России будет скорректирована в 2020 году, а также завершится разработка Стратегии социально-экономического развития, сообщили в Совете безопасности РФ.
Обновлено в 04:19
Общество
В России ускорилась убыль населения
Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тыс. человек, следует из опубликованных в пятницу оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России.
Обновлено в 04:55