Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 15 июля в 03:00

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Курс доллара снизился до 62,76 рубля

ТАСС12:13

Рубль прибавляет к доллару и евро в рамках краткосрочной коррекции

ПРАЙМ12:20

Рубль в начале торгов пытается отыграть потери к доллару и евро

Росбалт04:05

Рубль вырос после снижения во вторник

Взгляд.ру03:20

Рубль вырос на открытии торгов

Экономика сегодня03:24

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль чуть укрепился к доллару и евро

Интерфакс03:20
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:59, Вашингтон
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

Обновлено в 08:56
Теннис

Потапова и Сизикова вышли в полуфинал парного турнира в Лозанне

Российский дуэт теннисисток в составе Анастасии Потаповой и Яны Сизиковой преодолел барьер 1/4 финала соревнований в Лозанне, обыграв швейцарок Илену Ин-Альбон и Конни Перрен, - 1/6, 7/5, 10:7.
Обновлено в 10:46
Политика

На Украине арестованы счета партии Порошенко

Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.
Обновлено в 14:55
Политика

Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400

Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:13
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Футбол

В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью

Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
Обновлено в 13:00
Политика

Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие начиная с 21 июля, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:22
Общество

Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта

В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
Космос

Безос заявил, что космический туризм поможет людям осознать ответственность за Землю

Развитие космического туризма позволит большему числу людей взглянуть на Землю "со стороны" и проникнуться личной ответственностью за сохранение нашей планеты.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика

Зеленский рассказал, кому доверяет

Обновлено в 14:21
Политика

Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Армия и оружие

«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили

Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Общество

Москву и Петербург признали самыми загрязненными российскими городами

Москва и Петербург заняли первые строчки рейтинга российских городов, воздух которых наиболее загрязнен диоксидом азота (NO2).
Обновлено в 11:39
Музыка

В Лондоне собрались руководители оркестра имени Бриттена и Шостаковича

В Лондоне собрались руководители Фестивального оркестра Бриттена-Шостаковича.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Политика

Суд продлил арест украинских моряков

Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.
Обновлено в 10:28
Здоровье

Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске

В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Мэрия Москвы вновь отказалась согласовывать марш в поддержку сестёр Хачатурян

Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 12:30
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Авто

В Сети показали обновленный Hyundai Solaris

Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
Обновлено в 08:19
Футбол

Немецкий футболист умер на поле во время тренировки

Обновлено в 15:31
Кино

Последним фильмом Квентина Тарантино может стать «Звездный путь»

Сообщается, что у Тарантино есть определенная цель. Режиссер планировал снять 10 фильмов до того, как завершит карьеру кинорежиссера.
Обновлено в 03:27
Футбол

Ольга Смородская: «Кикнадзе хочет, чтобы „Локо“ заработал два миллиарда? Я это делала»

Все хотят заработать перед завершением карьеры, много просят в такой ситуации.
Обновлено в 12:45
Футбол

Мельгарехо сменил имидж

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо предстал в новом имидже.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Астрахани задержали шесть человек из-за мошенничества в сфере ЖКХ

В Астраханской области в рамках расследования уголовных дел о превышении полномочий и мошенничестве в сфере ЖКХ задержаны шесть человек.
Обновлено в 15:35
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Культура

Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Обновлено в 03:39
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