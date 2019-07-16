Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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