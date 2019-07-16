Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:00
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Автоматически обработано 7326 источников, обновлено в 09:37, Вашингтон
Экономика
ВТБ утвердил программу структурных бондов до 1 трлн руб
ВТБ сообщил об утверждении программы структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб.
Обновлено в 08:35
Космос
Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну
Обновлено в 06:05
Политика
В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса
В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
Политика
Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.
Обновлено в 08:45
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Политика
В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным
Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено в 06:37
Политика
Жители Донецка вышли на акцию «Зеленский, признай выбор Донбасса»
Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:35
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Экономика
Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей
Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Политика
КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации
В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Обновлено в 08:34
Политика
США могут предложить России новый договор по ядерному оружию
Обновлено вчера в 20:44
Спорт
Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
Обновлено в 07:25
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Поклонник убил 17-летнюю звезду Instagram и выложил фото в соцсети
Брендон Кларк был поклонником «творчества» Бьянки Девинс, которая являлась звездой Instagram.
Обновлено в 07:52
Авто
Ford заменит модели Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером
Бренд намерен заменить семейные модели Mondeo, S-Max и Galaxy на единый универсал в стиле кроссовера.
Обновлено вчера в 22:07
Наука
Самки млекопитающих убили чужих детей ради статуса и ресурсов
Исследователи разобрались, почему самки млекопитающих довольно часто убивают чужих детенышей, сообщается в Philosophical Transactions of the Royal Society B. Таким образом они устраняют конкурентов за ресурсы или территорию, защищают свой социальный статус или обеспечивают своим отпрыскам лучший уход.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП – в машину, в которой она ехала, врезался грузовик.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию
Обновлено в 06:37
Авто
Новый Volvo V60 Cross Country добрался до дилеров в России
Новый Volvo V60 Cross Country является последним в линейке приподнятых универсалов Volvo, предназначенных для активного образа жизни, и мы считаем, что модель должна стать выбором среднего класса.
Обновлено в 08:28
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
В мааре 2019 года на слушаниях в апелляционном суде Амстердама представляющая российскую стороны адвокат Мариэль Коппенол-Лафор заявила, что крымские музеи должны оставаться хранителями так называемого скифского золота, напомнив, что все экспонаты коллекции скифского золота были найдены в Крыму крымскими археологами в течение многих лет работы.
Обновлено в 06:09
Политика
Bloomberg: советник Трампа обвиняет Google в предательстве
Сооснователь сервиса PayPal Питер Тиль, являющийся советником и одним из главных сторонников Дональда Трампа в Кремниевой долине, резко раскритиковал компанию Google, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 06:44
Общество
Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Политика
На Украине вступил в силу закон об украинском языке
Закон о государственном языке на Украине во вторник вступил в силу.
Обновлено в 02:45
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Здоровье
В Кургане на ремонт закрывают детскую поликлинику в Рябково
Обновлено в 05:31