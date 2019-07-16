Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 15 июля в 03:00
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон
В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено вчера в 16:49
Авто
Представлен Subaru Chiffon второго поколения
Старт продаж модели Subaru Chiffon второго поколения в Японии назначен на 25 июля.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено вчера в 17:15
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
75 лет назад по улицам Москвы провели колонны пленных немцев
75 лет назад сотрудники НКВД и бойцы Красной армии провели по улицам и проспектам Москвы колонны пленных немцев, захваченных в процессе освобождения Белоруссии.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Космос
Этим летом на юг ползли серебристые облака, сияющие ночью
Ученые планируют использовать компьютерные модели для моделирования образования облаков в различных условиях, в надежде объяснить протяженность облаков на юг.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер
Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента; об этом он рассуждает в статье, опубликованной в среду в "Парламентской газете".
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
Как неоднократно сообщало «Военное обозрение», в Индии уже который год не могут решиться с выбором самолёта для заключения контракта на более чем 100 единиц для индийских ВВС.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Жириновский высказался по поводу заявления Турчинова о Крымском мосте
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на высказывание бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Обновлено в 01:54
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»
Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ была представили в июне на военно-морском салоне в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:24
Армия и оружие
Партнеры России по ВТС продолжили закупать оружие вопреки санкциям
Ряд российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству задерживали выплаты по контрактам из-за санкций, но теперь долг уменьшился, и экономические ограничения не мешают закупать российское оружие, сообщил информированный источник.
Обновлено в 01:23
Экономика
В России резко упали оптовые цены на сахар
Как отметил руководитель Союза сахаропроизводителей, в июне крайне редко падают цены на сахар, поскольку обычно растет спрос.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках
Обновлено в 00:35