Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 15 июля в 03:00

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Курс доллара вырос до 62,82 рубля

ТАССвчера в 14:22

Рубль подешевел после попыток роста на открытии торгов

Взгляд.рувчера в 03:12

Рубль чуть укрепился к доллару и евро

Интерфаксвчера в 03:18

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 16 июля

Экономика сегоднявчера в 03:11

Рубль растёт к доллару

RT на русскомвчера в 03:03

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

News.ruвчера в 03:34

Рубль ушел в небольшой минус после попыток роста на открытии торгов

ПРАЙМвчера в 03:13
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Посольство Перу ищет родных погибших в 1970 году при катастрофе Ан-22

Обновлено в 02:30
Политика

Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше

Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон

В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие

Израильские эксперты заявили об угрозе для ВВС из-за турецких С-400

Обновлено в 02:54
Футбол

«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено вчера в 16:49
Авто

Представлен Subaru Chiffon второго поколения

Старт продаж модели Subaru Chiffon второго поколения в Японии назначен на 25 июля.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

Обновлено вчера в 17:15
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Политика

Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35.
Обновлено вчера в 19:36
Общество

75 лет назад по улицам Москвы провели колонны пленных немцев

75 лет назад сотрудники НКВД и бойцы Красной армии провели по улицам и проспектам Москвы колонны пленных немцев, захваченных в процессе освобождения Белоруссии.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Космос

Этим летом на юг ползли серебристые облака, сияющие ночью

Ученые планируют использовать компьютерные модели для моделирования образования облаков в различных условиях, в надежде объяснить протяженность облаков на юг.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Китайские туристы вновь начали расхищать уникальный российский пляж

Обновлено в 02:53
Политика

Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер

Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Володин предложил изменить Конституцию и расширить полномочия Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента; об этом он рассуждает в статье, опубликованной в среду в "Парламентской газете".
Обновлено в 02:31
Гаджеты

Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки

Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие

В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны

Как неоднократно сообщало «Военное обозрение», в Индии уже который год не могут решиться с выбором самолёта для заключения контракта на более чем 100 единиц для индийских ВВС.
Обновлено в 02:16
Общество

Иван Чепрасов вступился за награжденного Минспорта РФ чиновника

Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Жириновский высказался по поводу заявления Турчинова о Крымском мосте

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на высказывание бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
Обновлено в 01:54
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика

Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»

Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ была представили в июне на военно-морском салоне в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:24
Армия и оружие

Партнеры России по ВТС продолжили закупать оружие вопреки санкциям

Ряд российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству задерживали выплаты по контрактам из-за санкций, но теперь долг уменьшился, и экономические ограничения не мешают закупать российское оружие, сообщил информированный источник.
Обновлено в 01:23
Экономика

В России резко упали оптовые цены на сахар

Как отметил руководитель Союза сахаропроизводителей, в июне крайне редко падают цены на сахар, поскольку обычно растет спрос.
Обновлено вчера в 10:19
Общество

В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках

Обновлено в 00:35
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