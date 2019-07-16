Финансы

Рубль слегка снизился к доллару и евроИнтерфакс вчера в 03:20

Как отмечают эксперты "Интерфакса", рубль слегка дешевеет к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне опасений в отношении перспектив роста мировой экономики и рынка нефти после выхода данных по ВВП Китая, свидетельствующих о замедлении во втором квартале 2019 года экономики страны.
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Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,71 рубля

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Доллар и евро потеснили рубль на старте торгов

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Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов 16 июля

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Рубль растёт к доллару

RT на русском03:03

Рубль чуть укрепился к доллару и евро

Интерфакс03:18
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Общество

В ЕСПЧ направлена первая жалоба на реновацию в Москве

Житель Москвы Александр Эйсман подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за включения в программу реновации дома, где находится его квартира.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Арест сотрудника ЦНИИмаша по делу о госизмене продлили на три месяца

Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил срок ареста обвиняемого в госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, передаёт корреспондент РИА Новости из суда.
Обновлено в 06:13
Общество

Астрологи назвали судьбоносным лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля

Жители России смогут увидеть лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля.
Обновлено в 04:10
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Иваново тигр выбежал на проезжую часть

Обновлено в 06:08
Политика

Лондонские эксперты выпустили рекомендации по преодолению кризиса в Туркменистане

Лондонский Центр международной политики (The Foreign Policy Center) 15 июля представил в парламенте Великобритании отчет по ситуации в Туркменистане, в котором даются рекомендации по преодолению кризиса в этой стране.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова

Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
Обновлено в 07:08
Политика

Министр юстиции Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США

Вице-канцлер Австрии и министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, сообщает Deautsche Welle.
Обновлено в 06:51
Политика

Турция ответила на санкции Евросоюза

Накануне Совет Евросоюза ввел первые санкции в ответ на бурение, которое Турция ведет в территориальных водах Кипра: В МИД России ранее отмечали, что обеспокоены действиями Турции, и призвали стороны воздерживаться от шагов, способных вызвать эскалацию.
Обновлено в 02:06
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали все корпуса УрФУ

Обновлено в 06:03
Политика

Акция «Зеленский, признай выбор Донбасса» проходит в Донецке

В Донецке несколько тысяч человек вышли на акцию с требованием, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский признал власти Донбасса.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Полиция Италии изъяла арсенал боеприпасов у украинских неонацистов

В ходе проведения спецоперации полиция Италии изъяла аресанл оружия и боеприпасов у выходцев с Украины, воевавших в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие

Шойгу заявил о сокращении числа уклонистов почти в четыре раза

Количество уклоняющихся от службы в вооруженных силах в России за пять лет сократилось почти в четыре раза, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.
Обновлено в 06:02
Политика

В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России

Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
Обновлено в 04:06
Политика

СМИ сообщили об изоляции Зеленского

Обновлено в 06:54
Политика

Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
Футбол

«Енисей» подписал контракт с Хубуловым

Обновлено в 04:47
Гаджеты

Samsung Galaxy Note10 с Exynos 9825 протестировали в Geekbench

Для сравнения Samsung Galaxy S10+ на чипе Exynos 9820 в Geekbench набирает в однопоточном 4357 баллов и 10045 баллов в многопоточном.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Фура с костюмами Филиппа Киркорова попала в аварию

Обновлено в 06:37
Политика

В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией

В ближайшее время Украина и Россия обменяют «определенное количество» удерживаемых пленных.
Обновлено в 07:06
Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Спорт

Туктамышева пошутила, что не выступит на Олимпиаде в Токио

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в шутливой форме выступила с официальным объявлением о том, что она не примет участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 04:33
Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS

Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.
Обновлено в 02:22
Космос

В SpaceX выяснили причины возгорания Crew Dragon при испытаниях

Несколько месяцев назад в ходе очередного испытания пассажирского космического корабля Crew Dragon произошёл взрыв.
Обновлено в 00:09
Общество

В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев

В России появится государственный стандарт на фотосессии для новорожденных. Он начнет действовать в 2020 году.
Обновлено в 00:34
Футбол

Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста

Обновлено в 03:07
Кино

Кинематографисты разработают правила выхода фильмов в прокат

Представители киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.
Обновлено в 06:47
Кино

Александр Петров не появится в продолжении «Полицейского с Рублевки»

Обновлено вчера в 10:19
Энергетика

Россия остановила поставку газа по «Северному потоку»

Обновлено в 05:12
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