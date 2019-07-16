Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:00

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Рубль подешевел после попыток роста на открытии торгов

Взгляд.ру03:12

Доллар и евро потеснили рубль на старте торгов

Росбалт03:56

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Банки.ру03:30

Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,71 рубля

ТАСС03:05

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:03

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:34

Рубль чуть укрепился к доллару и евро

Интерфакс03:18
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Общество

В Польше запретили полеты дронов над территорией музея Аушвиц

Полеты беспилотных летательных аппаратов запретили в Польше над территорией бывшего нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау", говорится в сообщении музея "Аушвиц".
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
Обновлено в 05:44
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35
Общество

Госдума запретила передавать коллекторам долги за ЖКХ

Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Обновлено в 06:21
Политика

Украина анонсировала обмен пленными с Россией

По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено в 07:06
Экономика

Российские пенсионеры отказались копить на старость

На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.
Обновлено в 08:54
Экономика

«Новапорт» инвестирует в аэропорт Воронежа 5 млрд рублей

Обновлено в 07:12
Футбол

Чечня ждет от УЕФА решения о проведении матчей в Грозном

В РФПЛ Чечню признали готовой к проведению матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 08:18
Общество

Медведев оценил ход благоустройства Тулы

Во вторник, 16 июля, премьер-министр России Дмитрий Медведев приехал в Тулу, чтобы посмотреть, как может меняться российский город, когда местные власти основательно берутся за его благоустройство.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Росгвардии заявили, что бойцы могут досмотреть телефон и не представляться

В Росгвардии заявили, что сотрудники их органа имеют права не представляться и могут проверить содержание мобильного телефона гражданина с его соглашения.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой

Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
Обновлено в 06:16
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов

Обновлено в 08:38
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Найден труп известного композитора с гематомами по всему телу

Обновлено в 08:29
Политика

Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.
Обновлено в 05:44
Театры

Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова

Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.
Обновлено в 07:43
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Политика

Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

Обновлено в 08:45
Политика

Госдума намерена приравнять вейпы к сигаретам

Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).
Обновлено в 08:05
Происшествия

Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления

По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чате поклонников блогерши в приложении Discord.
Обновлено в 04:07
Общество

Правительство РФ поддержало закон против кальянов и вейпов

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект о запрете на продажу электронных курительных изделий несовершеннолетним и об ограничении использования кальянов, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:32
Политика

Иран обвинили в захвате танкера ОАЭ

Танкер, принадлежащий ОАЭ, предположительно, захватили иранские военные, сообщила в твиттере корреспондент CNN Барбара Старр со ссылкой на свои источники в американской разведке.
Обновлено в 09:39
Здоровье

Медики назвали две новые причины появления рака

Ранее Минздрав РФ назвал наиболее распространенным онкологическим заболеванием в России рак кожи.
Обновлено в 08:17
Здоровье

Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома

Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

На Украине сообщили об изоляции Зеленского от внешнего мира

Окружение Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации президента с «внешним миром», сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Грузовик с реквизитом Киркорова попал в аварию в Ростовской области

Обновлено в 06:40
Общество

Глобальный сбой в ЗАГСах произошел по всей России

В России произошел глобальный сбой в работе компьютерной системы ЗАГС.
Обновлено в 09:39
Наука

Риск развития деменции снизится, если вести здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни человека значительно уменьшает риск развития деменции, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:35
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