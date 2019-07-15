Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:00

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Курс доллара вырос до 63,03 рубля

ТАСС03:04

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру03:15

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:35

Рубль подешевел к доллару и евро

Московский Комсомолец03:35

Рубль умеренно растет к доллару и евро благодаря старту налогового периода

Интерфакс12:50

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:00

Ставка на рубль: что ждет этим летом отечественную валюту

Вечерняя Москвавчера в 13:01
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Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Здоровье

Жителей России попросили не употреблять в пищу насекомых

Маргарита Королева - врач-диетолог пояснила, что люди, которые не привыкли к подобной еде и она не является привычной, лучше отказаться от такого блюда в качестве постоянного питания.
Обновлено в 15:51
Общество

Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля жители Петербурга и Ленинградской области смогут наблюдать частичное лунное затмение.
Обновлено в 04:52
Наука

Бактерии позволят производить графен в промышленных масштабах

Обновлено вчера в 12:00
Общество

У россиян может появиться еще один выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота

Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет во вторник взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, так как оснований для передачи артефактов Украине нет, заявил РИА Новости гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии

21-летняя Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной.
Обновлено в 19:00
Политика

В СК предложили давать следователям доступ к банковской тайне без суда

Глава СК считает, что необходимость назрела, поскольку еще в период доследственной проверки потенциальные фигуранты дел предпринимают активные действия для сокрытия своих капиталов и имущества.
Обновлено в 16:10
Гаджеты

Компания Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России

Обновлено в 13:34
Армия и оружие

Stratfor нашла «уязвимости» российских С-400

Обновлено в 20:12
Общество

Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»

Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено в 17:01
Общество

В ЕСПЧ отправлена первая жалоба на московскую реновацию

Москвич Александр Эйсман пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение столичных властей, включивших в программу реновации дом в Свиблове, где расположена принадлежащая ему квартира.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Показания сестер Хачатурян могли быть сфальсифицированы

Адвокат, представляющий интересы старшей из сестер Крестины Хачатурян, Алексей Липцер заявил, что первоначальные показаниядевушек могли быть сфальсифицированы в ходе их допроса.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа

Обновлено в 13:13
Политика

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили пакет санкций против Турции.
Обновлено в 14:04
Политика

В Британии не намерены выдавать Ассанжа практикующим казнь странам

Государственный министр Великобритании по делам Америки и Европы Алан Дункан заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет выдан странам, в которых действует смертная казнь.
Обновлено в 19:01
Экономика

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Трое детей и четверо взрослых погибли при купании в Якутии

Обновлено в 14:08
Происшествия

Внука Деда Хасана задержали на криминальной сходке

Обновлено в 02:40
Политика

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 13:28
Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

«Искандеры» нанесли «удар» по боевикам в горах Кавказа

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Южного военного округа провели электронные пуски ракет по выбранным в ходе маневров решений.
Обновлено в 19:50
Политика

В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.
Обновлено в 18:15
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Политика

США предложат России новый договор по ядерному оружию

Представители Соединенных Штатов заявили, что намерены встретиться с российской делегацией в Женеве и поговорить о возможном трехстороннем договоре по ядерному оружию между странами и Китаем.
Обновлено в 19:34
Политика

Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес

Александр Яцко объяснил причины расставания с Еленой Валюшкиной

Актер Александр Яцко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах расставания с женой, актрисой Еленой Валюшкиной.
Обновлено в 07:48
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