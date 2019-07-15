Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:00
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:27, Вашингтон
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком
Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Барнаульская студентка, которую судили за мемы, вернулась в Россию
Барнаульская студентка Мария Мотузная, ранее обвинявшаяся в экстремизме из-за картинок в соцсети "ВКонтакте", вернулась из Прибалтики в Россию и намерена в дальнейшем жить в Санкт-Петербурге, об этом девушка сообщила на свой страничке в Twitter.
Обновлено в 00:13
Политика
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
"Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.
Обновлено вчера в 17:28
Армия и оружие
Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделку
Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ
Сбербанк сообщил, что Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко ввели банк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов компаний New Stream – фактически подконтрольных Мазурову – по поручительствам Антипинского НПЗ.
Обновлено вчера в 11:54
Футбол
Юная тхэквондистка ударом ноги дотянулась до подбородка Ибрагимовича
Выделилась одна маленькая девочка. С удара ноги она смогла дотянуться до подбородка форварда.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
Эксперты рассказали, как выглядит типичный пассажир российского поезда
Типичный российский пассажир поезда - женщина 32 лет, путешествующая в одиночку, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 23:14
Авто
Появились первые фото салона новой Skoda Octavia
В Сети появились первые фото салона новой Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В Сирии удар российского истребителя оставил 12-метровую воронку
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Росконтроль назвал марки опасного для здоровья человека куриного мяса
Обновлено вчера в 13:59
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
На Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия
Ученую из США задушили и бросили в нацистском бункере на Крите
Тело 59-летнего молекулярного биолога, сотрудника Института Макса Планка Сьюзен Итон было найдено ранее в заброшенном нацистском бункере.
Обновлено вчера в 22:29
Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Финансы
Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
В Санкт-Петербурге теплоход «Метеор» протаранил причал
В Санкт-Петербурге теплоход «Метеор» протаранил причал на Дворцовой набережной. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает Росморречфлот.
Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
Сирия высказалась по поводу поставки российских С-400 в Турцию
Сирийский посол в России Рияд Хаддад рассказал, что Сирия не видит причин для беспокойства в связи с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Уволен начальник спецподразделения ФСБ «Альфа»
Начальник спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Альфа», генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности, сообщил «Интерфаксу» почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Орловские медики начали «итальянскую» забастовку
Фельдшеры орловской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую» забастовку с 15 июля.
Обновлено вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Сати Казанова бросила возлюбленного из-за стейка с кровью
Известная певица Сати Казанова рассказала, что однажды рассталась с возлюбленным, поскольку в ресторане он заказал стейк с кровью.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Названы губернаторы из группы риска
Политологи оценили шансы губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году.
Обновлено вчера в 21:50
Космос
Первый совместный космический полёт СССР и США прошёл успешно
Первый в истории совместный полёт космических кораблей двух стран прошёл 15 июля 1975 года, 44 года назад.
Обновлено 14 июля в 18:03