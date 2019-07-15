Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:00

Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
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Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.рувчера в 03:15

Рубль умеренно растет к доллару и евро благодаря старту налогового периода

Интерфаксвчера в 12:50

Официальный курс евро снизился до 70,86 рубля

РИА Новостивчера в 06:53

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,83 рубля

Московский Комсомолецвчера в 22:59

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ruвчера в 06:51

ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля

ТАССвчера в 06:33

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:00
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Финансы

Экономисты допустили пересмотр планов ЦБ по снижению ключевой ставки

Если ЦБ удастся удержать годовую инфляцию около 4%, его оценка равновесной реальной ставки (ключевая ставка за вычетом инфляции) может снизиться с 2–3 до 1,5%, считают экономисты инвестбанка Александр Исаков и Родион Латыпов.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

В России отреагировали на санкции ЕС против Турции

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Общество

Россельхознадзор обвинил в массовой гибели пчел Минэкономразвития РФ

Россельхознадзор считает, что причиной массовой гибели пчел могло стать бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей.
Обновлено 13 июля в 03:59
Армия и оружие

Россия и Индия отказались от доллара в оружейных сделках

Благодаря достигнутым договоренностям, Индия вскоре осуществит первый взнос за поставку из России двух кораблей.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Игры

Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти

Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:29
Общество

Россияне увидят лунное затмение

Обновлено вчера в 23:59
Авто

Ford заменит Mondeo новым общемировым кроссовером

Первым шагом станет выпуск нового среднеразмерного кроссовера, который с 2021 года заменит собой сразу три модели – Mondeo, S-Max и Galaxy.
Обновлено вчера в 21:54
Общество

«Забирайте детей и уезжайте»: Красноярск продолжает задыхаться

Чиновники подчёркивают, что в Эвенкийском и Богучанском районах края сейчас действуют основные лесные пожары.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Мошенник на велосипеде украл миллионы рублей из автосалона

Мужчина в форме инкассатора забрал 5 миллионов рублей в автосалоне в Ярославле и уехал с места преступления на велосипеде.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Обновлено вчера в 12:50
Общество

Росконтроль назвал марки опасного для здоровья человека куриного мяса

Обновлено вчера в 13:59
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает часть активов компании «Везет»

В 2017 году компания «Везет» занимала около 12,3% рынка таксомоторных перевозок в стране, что почти на 2% больше, чем объединившихся Uber и «Яндекс.Такси».
Обновлено вчера в 03:30
Авто

Компания Porsche реконструировала легендарный полигон Нардо

На тестовом полигоне Нардо, площадь которого составляет 700 гектаров, проводят испытания более 90 автомобильных компаний.
Обновлено вчера в 05:53
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Наука

«Кунсткамера» в Биологическом музее: как делают влажные препараты и чем они ценны для науки

Влажные препараты консервируют в специальной жидкости, а еще они бывают целостные (не отпрепарированные) и анатомические (отпрепарированные).
Обновлено 12 июля в 04:21
Происшествия

Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве

Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

Столтенберг поклялся ответить России на выход из ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс ответить российской стороне, если та выйдет вслед за США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:38
Политика

В ФСБ назначили нового командира «Альфы»

Врио начальника управления "А" (группа "Альфа") Центра спецназначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов.
Обновлено вчера в 14:08
Кино

Первый трейлер фильма «King’s man: Начало» опубликован в Сети

В Сети появился первый трейлер фильма "King's man: Начало", приквела "Kingsman: Секретная служба", информирует Киноафиша.
Обновлено вчера в 10:16
Наука

Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений

Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Космос

В 2020 году Евпатория установит связь с космосом

Обновлено вчера в 06:33
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду

Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.
Обновлено вчера в 05:58
Футбол

Локомотив — Рубин 1:1

Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия

Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду

Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие

Американские военные пообещали защитить Зону 51 от штурма

ВВС США обязуются защитить военную базу Зона 51 в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.
Обновлено вчера в 17:46
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