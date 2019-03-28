Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:02
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,86 рубля.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Ашберн
Происшествия
В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
Обновлено в 03:37
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
В США допустили исключение Турции из производства истребителя F-35
Исключение Турции из проекта производства истребителей F-35 принесет некоторые трудности, но такое решение возможно.
Обновлено в 02:50
Политика
Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке
Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Политика
Постпред Сирии в ООН предложил США подарить Израилю пару своих штатов
Постпред Сирии в свою очередь, обратился к властям США и предложил им подарить Израилю пару своих штатов.
Обновлено в 01:10
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
Самолет не смог с первого раза сесть на Ямале из-за уборки снега
Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:15
Общество
Онищенко объяснил расхождение в зарплатах в башкирском роддоме
Первый зампред комитета по образованию и науке в эфире НСН рассказал, как рассчитываются зарплаты медиков.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика
Российские платёжные карты «Мир» начнут принимать в Узбекистане
Национальная система платёжных карт сообщила, что приём российских карт «Мир» в Узбекистане будет обеспечен до конца 2019 года.
Обновлено в 04:23
Общество
ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки
Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet Niva
На автомобильном портале drom.ru появились первые фотографии интерьера обновленного отечественного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Лукашенко обратится с посланием к народу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием народу и парламенту 19 апреля.
Обновлено в 04:24
Авто
Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4
Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП
Обновлено в 04:32
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Ясновидящая предсказала дочери Началовой карьеру актрисы
Обновлено вчера в 09:49
Шоу-бизнес
Лиза Галкина стала звездой модного показа Галины Юдашкиной
Звездное дефиле открыл опытный манекенщик, 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша, а закрыла мероприятие очаровательная дочь Аллы Пугачевой - Лиза, ставшая звездой показа.
Обновлено в 03:40
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы
Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Анну Плетневу в детстве дразнили из-за маленького роста
Обновлено в 03:20
Экономика
Группа Fesco нарастила выручку на треть в 2018 году
Группа Fesco, головной компанией которой является "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), по итогам прошлого года нарастила выручку на 35%, примерно до $1 млрд.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии
ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Энергетика
На реке Амур построили подводный участок «Силы Сибири»
Россия и Китай завершили строительство подводного участка «Силы Сибири» через реку Амур, стройка прошла экспертизу обоих государств, сообщило агентство «Синьхуа».
Обновлено в 03:39