Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:02

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.
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Рубль в начале дня сдает позиции доллару и евро. Биржевые индексы также снижаются

Интересант03:27

Рубль в начале дня снижается к доллару и евро

ПРАЙМ03:10

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара вырос в начале торгов 24 апреля

iReactor03:25

Торги на Мосбирже открылись снижением рубля

Экономика сегодня03:18

Рубль снизился к доллару и евро

Взгляд.ру03:22

Курс доллара потерял три копейки в начале торгов

Народные новостивчера в 03:07
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Происшествия

Бастрыкин рассказал о мотивах стрельбы подростка в керченском колледже

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о психологической подоплеке преступления четверокурсника Керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил нападение на учебное заведение.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Ольга Солнце не получила квартиру от телепроекта

Обновлено в 03:15
Политика

Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы

Обновлено в 03:17
Политика

Путин и Си Цзиньпин встретятся в Пекине 26 апреля

Обновлено вчера в 10:31
Хоккей

«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Энергетика

Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ

Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Маркл получила под дых накануне родов

Обновлено в 02:54
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, передает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 03:27
Футбол

Годин и Филипе Луис покинут «Атлетико»

Защитники "Атлетико" Диего Годин и Филипе Луис собираются покинуть клуб этим летом, когда истечет срок их контрактов, сообщает Marca.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Общество

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков.
Обновлено вчера в 15:57
Армия и оружие

Россия начала сборку Су-30СМ для поставки в Мьянму

Россия начала сборку истребителей Су-30СМ, предназначенных для поставки в Мьянму, заявил РИА Новости в среду главнокомандующий Вооруженных сил этой страны старший генерал Мин Аунг Хлайн.
Обновлено в 01:35
Общество

Саратовскую область назвали лидером по давлению на бизнес

«По результатам исследования выяснилось, что самое высокое административное давление на бизнес - в Саратовской, Курской и Белгородской областях, а самое низкое - в Удмуртии, республиках Марий Эл и Хакасии», - информируют «Ведомости».
Обновлено в 02:14
Наука

Ученые выяснили, как распознать рак легких до первых симптомов

Сообщается, что от рака легких в мире умирает больше людей, чем от злокачественных новообразований толстой кишки, молочной железы и простаты вместе взятых - в США от рака легких ежегодно умирает около 160 тысяч человек.
Обновлено в 00:25
Политика

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол

«Бавария» предложила 70 миллионов евро за Кьезу

Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца.
Обновлено вчера в 19:03
Армия и оружие

Шойгу рассказал о ситуации в сирийских лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь»

Наиболее сложная обстановка в Сирии сохраняется в лагерях Рукбан и Эль-Холь, где наблюдаются вспышки насилия и инфекционных заболеваний, заявил в среду в ходе VIII московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:11
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика

Росстат решил измерять уровень бедности новым способом

Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Энергетика

Команда Зеленского призывает кабмин провести переговоры с МВФ по снижению цены на газ

Команда победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского призывает НАК "Нафтогаз Украины" и правительство провести с консультации с МВФ относительно снижения цен на газ.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В мэрии Якутска проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Хазенхюттль считает, что рекорд Лонга невозможно побить

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль подвел итоги матча с "Уотфордом" (1:1), в котором нападающий "святых" Шейн Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Москву пойти навстречу интересам Киева. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
Обновлено в 00:50
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