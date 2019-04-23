Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:02

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 63,88 рубля. Курс евро повысился на 11 копеек и составил 71,61 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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