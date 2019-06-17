Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:01
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 64,08 рубля. Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 71,75 рубля. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
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Евро опустился ниже 72 рублей впервые с 23 мая на ожидании смягчения политики ЕЦБ
Интерфаксвчера в 04:48
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Минобороны Украины не призналось, что Зеленский уклонился от призыва
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Обновлено в 03:38
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Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
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В Москве произошла массовая драка
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Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
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К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
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Опубликовано видео перехвата американских бомбардировщиков В-52
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Обновлено в 03:28