Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:11
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 5 копеек — до 65,32 рубля.
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Происшествия
Число жертв теракта в Каире возросло до 19
Обновлено в 03:43
Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Общество
Роспотребнадзор нашел нарушения в 135 партиях минеральной воды
«Выявлено 135 партий минеральной воды общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требования к маркировке, нанесенной на упаковку», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:53
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Пожарный пропал при тушении лесов в Красноярском крае
Обновлено в 02:48
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции в Сирии
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Здоровье
На Кубани применяют новые технологии обезболивания больных раком
Врачи ККБ №1 устанавливают порт-систему больным с поздней стадией рака.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Перми умер один из пострадавших при взрыве на пороховом заводе
31 июля на пороховом заводе в Перми при детонации специзделия произошел взрыв без последующего горения, пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 02:53
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live".
Обновлено в 03:56
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Компания Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей
Обновлено в 00:44
Единоборства
Сборная России побила рекорд на «Танковом биатлоне». ФАН-ТВ
Новый рекорд Танкового биатлона установила сборная России на Армейских международных играх.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
Хуситы атаковали аэропорты и авиабазу Саудовской Аравии
Боевики йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", более известные как хуситы, атаковали аэропорты саудовских городов Абха и Наджран, а также авиабазу Короля Халида на юго-западе страны.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
В Саратовской области следовавший из Германии автобус вылетел в кювет
В Саратовской области автобус, следовавший из Германии в Камышин, попал в ДТП. В результате аварии пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:36
Кино
Блокбастер «Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавил американский прокат
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Опрос: более 60% россиян выезжают летом на дачу
Большинство россиян (62%) в летний сезон с разной регулярностью выезжают на дачу, основной целью ее использования - выращивание сельхозпродуктов для собственного потребления, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Короткое замыкание стало причиной пожара в одном из «Сапсанов»
Обновлено вчера в 16:24
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Мама певицы Валерии перенесла операцию в швейцарской клинике
С середины июля 81-летняя мать певицы Валерии находится в швейцарской клинике, а на прошлой неделе перенесла сложную операцию по замене обоих коленных суставов.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
На территории яхт-клуба в Севастополе утонули две спортсменки, купавшиеся в шторм. Об этом сообщили местные власти, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:11
Общество
В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Обновлено в 01:24