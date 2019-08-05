Финансы
Курс евро поднялся до 73 рублейГазета.Ru 12:34
В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Футбол
«Зенит» отмел обвинения в расизме в отношении Малкома
Обновлено в 09:27
Наука
Ученые разработали новый метод прогнозирования извержения вулканов
Принципиально новый метод прогнозирования извержения вулканов с более высокой точностью разработан группой ученых из разных стран.
Обновлено 03 августа в 00:42
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено в 13:23
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено в 11:46
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Авто
Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
Обновлено вчера в 15:36
Происшествия
Суд арестовал Константина Янкаускаса на 10 суток
Зюзинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Константина Янкаускаса, не зарегистрированного кандидатом на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:36
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Армия Сирии возобновляет боевые действия в Идлибе
Обновлено в 11:54
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Научная рота: тульские военнослужащие принесли присягу в Анапе
Как стало известно "Тульской прессе", сегодня, 5 августа состоялась торжественная церемония принесения присяги военнослужащими научной роты.
Обновлено в 07:16
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Общество
Российский священник заявил о контакте с Чарльзом Дарвином
Обновлено в 11:05
Происшествия
В магазине в Челябинске обрушилась бетонная плита
Бетонная плита обрушилась в челябинском магазине, из здания эвакуировались 29 человек, пострадавших нет, говорится в сообщении, размещенном в официальной группе ГУ МЧС по Челябинской области в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота вышли на учения «Океанский щит»
Учения ВМФ России "Океанский щит — 2019" стартовали в Балтийском море в начале августа.
Обновлено в 13:24
Игры
Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
Обновлено в 12:46
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе увеличилось до 21
Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты 10 человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения.
Обновлено в 12:52
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
Обновлено в 00:00
Финансы
Рубль укрепился после уточнений США об охвате новых санкций
Российский рубль утром в понедельник укрепляется после пятничного ослабления, которое произошло на фоне введения новых санкций США.
Обновлено в 03:27
Экономика
Bloomberg: Россия уверенно идёт к дедолларизации
Эксперты считают, что не только Россия, но и Евросоюз заинтересован в снижении зависимости от доллара, пишет Bloomberg.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
Обновлено в 07:21
Единоборства
Российский экипаж установил два рекорда на «Танковом биатлоне»
Экипаж Т-72Б3 российской команды установил два рекорда на конкурсе "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр.
Обновлено в 06:58