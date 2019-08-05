Финансы

Курс евро поднялся до 73 рублейГазета.Ru 12:34

В ходе торгов курс евро поднялся до 73 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Евро поднялся в цене выше 73 рублей

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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

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Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
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Суд арестовал Константина Янкаускаса на 10 суток

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Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
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Армия Сирии возобновляет боевые действия в Идлибе

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Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
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Армия и оружие

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Как стало известно "Тульской прессе", сегодня, 5 августа состоялась торжественная церемония принесения присяги военнослужащими научной роты.
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Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства

Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
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Армия и оружие

Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД

Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Бетонная плита обрушилась в челябинском магазине, из здания эвакуировались 29 человек, пострадавших нет, говорится в сообщении, размещенном в официальной группе ГУ МЧС по Челябинской области в социальной сети "ВКонтакте".
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Корабли Балтийского флота вышли на учения «Океанский щит»

Учения ВМФ России "Океанский щит — 2019" стартовали в Балтийском море в начале августа.
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Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3

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Врачи решили ампутировать правую руку девочке, избитой в Ингушетии

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ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов

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Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
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Bloomberg: Россия уверенно идёт к дедолларизации

Эксперты считают, что не только Россия, но и Евросоюз заинтересован в снижении зависимости от доллара, пишет Bloomberg.
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В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
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Экипаж Т-72Б3 российской команды установил два рекорда на конкурсе "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр.
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