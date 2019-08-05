Финансы
Курс рубля снизился к доллару и евроКрасная весна 05 августа в 05:49
По итогам первой минуты торгов рубль подешевел к доллару США, евро и бивалютной корзине доллар-евро по отношению к уровню предыдущего закрытия торгов. Доллар США на бирже достиг уровня 65,36 руб.
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Культура
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.
Обновлено в 03:21
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Происшествия
Шесть россиян пострадали в ДТП в Турции
Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье.
Обновлено в 03:33
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие
Киев срочно стянул войска под Мариуполем для вторжения в Донбасс
Украинская армия готовится к крупномасштабным боевым действиям против Донецкой народной республики и формирует подразделения на мариупольском направлении.
Обновлено в 02:39
Общество
Четверть детей в России оказались за чертой бедности
По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.
Обновлено в 01:35
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Политика
В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил
В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика
Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга
Миллиардер Дмитрия Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга.
Обновлено в 03:20
Экономика
ВТБ купил крупного оператора фискальных данных
«Энергетические системы и коммуникации» работает под брендом «Первый ОФД» и является одним из крупнейших операторов фискальных данных.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Копенгагене прогремел мощный взрыв у здания налоговой инспекции
Мощный взрыв произошел у здания налоговой инспекции в Копенгагене вечером во вторник, утром в среду место взрыва посетил министр налоговой политики Дании Мортен Бёдсков (Morten Bødskov), сообщает издание DR. По данным полиции, взрыв произошел около 22.00 вечера по местному времени (23.00 мск) во вторник.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.
Обновлено в 04:00
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
По данным Федеральной таможенной службы, всего за пять лет «под нож» пошло более 21 тыс. тонн продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, из которых более 10 тыс. тонн было уничтожено в 2018–2019 годы.
Обновлено вчера в 12:31
Политика
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала оставить без удовлетворения жалобу на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, передает во вторник корреспондент РИАМО.
Обновлено вчера в 11:29
Космос
Очередной конец света обещают в сентябре этого года
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Директоры сети стриптиз-клубов создали тайные бордели в регионах РФ
В ходе расследования выяснилось, что житель Удмуртии организовал сеть стриптиз-клубов. Там за деньги оказывались услуги интимного характера.
Обновлено в 03:17
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом
Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Росстат назвал основные причины незанятости граждан
Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Экономика
ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей
Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев.
Обновлено в 02:48
Политика
На Украине потребовали смены мирового порядка
Замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что глобальное сообщество нуждается в построении нового миропорядка для выхода из кризиса.
Обновлено в 03:39
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Политика
Пушков ответил генсеку НАТО по Крыму
США мечтали превратить Крым в свою военно-морскую базу - так член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что вхождение Крыма в состав России стало следствием "возросшей конкуренции между великими державами".
Обновлено вчера в 16:40
Культура
Умерла лауреат Нобелевской премии писательница Тони Моррисон
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Ингушетии ликвидирован боевик с бомбой
Обновлено в 02:53
Происшествия
Автомобиль взорвался в Магнитогорске
Обновлено в 03:29