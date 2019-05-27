Рубль на старте торгов подешевел к доллару и евроРосбалт 04:04

Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже незначительно ослабела к доллару США и евро. Так, к 10:00 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 5 копеек к предыдущему закрытию и достиг 64,51 рубля.

Рубль на старте торгов подешевел к доллару и евро

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