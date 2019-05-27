Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:03

Курс доллара вырос на 3 копейки — до 64,48 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 72,14 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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