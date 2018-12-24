Финансы

Рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
02:01

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 68,75 рубля. Курс евро повысился на 17 копеек и составил 78,42 рубля.
RT на русском02:01

Подробнее о событии

Курс рубля снижается на открытии торгов

News.ruвчера в 03:03

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском02:01

Рубль умеренно снижается к доллару и евро вечером во вторник в условиях слабой активности торгов

Финмаркетвчера в 11:46

Рубль умеренно снижается, несмотря на провал нефти к $50

ПРАЙМвчера в 08:03

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру02:21

Рубль слабо изменился к бивалютной корзине при открытии на сниженном объеме торгов

Интерфаксвчера в 02:34

Рубль «обвалила» падающая нефть

REGNUM23 декабря в 23:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Космос

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2»

Обновлено в 21:24
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Общество

Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено в 18:33
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено в 15:07
Общество

МВД предложило внести изменения в паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 10:53
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено в 12:03
Кино

Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

Советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет.
Обновлено в 19:54
Технологии

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на Telegram

До финала противостояния Telegram и органов власти в России еще очень далеко, - ранее констатировал в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено в 09:14
Футбол

Предварительное следствие в отношении Мамаева и Кокорина завершено

Предварительное следствие по делу о драках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено в 19:08
Политика

NYT: Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу

Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу, сообщает The New York Times.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Трамп рассказал, что беспокоился при перелёте в Ирак

Обновлено в 19:49
Политика

Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод в камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.
Обновлено в 16:44
Происшествия

В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

Девятилетний мальчик из немецкого города Цетель остался недоволен рождественскими подарками и вызвал полицию, сообщил 26 декабря телеканал NDR.
Обновлено в 20:06
Политика

Трамп: США не могут оставаться мировым полицейским

Соединённые Штаты не могут и далее быть мировым жандармом, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе своего визита в Ирак.
Обновлено в 18:29
Энергетика

Сечин рассказал о ценах на бензин в 2019 году

Глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин оценил перспективы роста цен на бензин в начале 2019 года.
Обновлено в 10:04
Здоровье

Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Культура

Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась

Обновлено в 20:34
Общество

Названы самые востребованные навыки для профессий будущего в России

Самыми востребованными навыками для специалистов в РФ после 2020 года станут ответственность, системное мышление и обучаемость, следует из опроса, проведенного аналитиками НТИ «Автонет».
Обновлено в 20:47
Общество

«Яндекс» назвал самые странные и смешные запросы

Обновлено в 15:32
Армия и оружие

Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии

Обновлено в 20:17
Политика

Авен и Волож игнорировали встречу с Путиным

Как сообщает РБК, согласно схеме рассадки, дискуссию с российским лидером игнорировали представитель «Яндекса» Аркадий Волож, Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот») и Сергей Чемезов («Ростех»).
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Амурской области расследуют дело о заражении детей гепатитом С

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.
Обновлено в 02:49
Политика

В ВМС США запретят отправлять моряков в карцер на хлеб и воду

Обновлено в 18:34
Общество

Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска

В настоящее время почетные граждане Саяногорска имеют право на бесплатный проезд в муниципальном транспорте и на освобождение от платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальной нормы.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Японии казнены два преступника

В тюрьме города Осака повешены двое осужденных преступников.
Обновлено в 20:38
Космос

Зонд New Horizons приступил к изучению астероида

Американский космический зонд New Horizons успешно приближается к астероиду 2014 MU69 и приступил к выполнению своей программы, сообщил в среду научный руководитель миссии Алан Стерн.
Обновлено в 15:47
Общество

Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
Обновлено в 11:46
ещё по теме
Главное