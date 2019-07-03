Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,38 рубля. Курс евро увеличился на 12 копеек и составил 71,54 рубля. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.

Рубль снижается к доллару и евро

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