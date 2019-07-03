Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:01

Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,38 рубля. Курс евро увеличился на 12 копеек и составил 71,54 рубля. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
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Рубль падает по отношению к доллару и евро

РЕН ТВ05:34

Рубль утром снижается вслед за упавшей накануне нефтью

ПРАЙМ03:13

Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,37 рубля

ТАСС03:03

Рубль упал к доллару и евро утром 3 июля

Свободная Пресса04:04

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:20

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 63,5 рубля

Банки.ру04:35
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Происшествия

Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев России

Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Беженцам из Донбасса, которые пожаловались Путину, дали гражданство РФ

Обновлено в 04:10
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Политика

Глава МИД Канады начала речь перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 21:06
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане

Столкновение автобуса и автомобиля произошло на трассе в Татарстане, по предварительным данным, пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале

Обновлено в 03:11
Происшествия

Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика

СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга

Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина передано в суд

Дело экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина передано в Вахитовский райсуд. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Футбол

«Спартак» ведет переговоры с китайским клубом по трансферу Фернандо

Обновлено в 03:52
Транспорт

На трассе Москва-Петербург открыли новый платный участок

В среду открылось движение по участку магистрали М-11 с 97 по 149 км. Его можно использовать как альтернативу загруженной трассе М-10, которая проходит через несколько городов со светофорами.
Обновлено в 05:34
Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Здоровье

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика

«Единая Россия» извинилась за инцидент с гуманитарной помощью

Иркутское отделение партии выразило сожаление по поводу того, что такой инцидент случился на фоне большого бедствия.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Происшествия

Мурманский храм опубликовал имена погибших подводников

Обновлено в 05:11
Политика

На Майдане начались новые протесты

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Селена Гомес продемонстрировала лишние килограммы веса

Популярная певица Селена Гомес появилась на пляже в купальнике, который не скрыл лишние килограммы ее веса.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика

Россияне скупают недвижимость в Грузии

Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты

Xiaomi показала новую систему аватаров Mimoji

Вчера компания Xiaomi представила линейку доступных камерофонов с 32-мегапиксельной фронтальной и 48-мегапиксельной основной камерами, в которую вошли модели Xiaomi CC9, Xiaomi CC9e и Xiaomi CC9 Meitu Edition.
Обновлено в 00:04
Спорт

Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест

В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Как работают Яндекс.Новости?
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