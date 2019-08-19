Отмечается, что курс доллара расчетами "завтра" достиг отметки в 66,98 рубля, поднявшись на 9 копеек. Евро поднялся на 8 копеек до 74,17 рублей.

Курс рубля снижается к доллару и евро

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