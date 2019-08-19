Финансы

Курс рубля снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:18

Отмечается, что курс доллара расчетами "завтра" достиг отметки в 66,98 рубля, поднявшись на 9 копеек. Евро поднялся на 8 копеек до 74,17 рублей.
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Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:12

Рубль компенсировал утренние потери и перешел к росту против доллара и евро

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Экономика сегодня03:31

Рубль снизился к доллару и евро на фоне остановившегося роста нефти

Интерфакс03:22

Курс доллара вырос до 66,93 рубля

News.ru03:21

Курс доллара вырос до 66,93 рубля

ТАСС03:04

Курс рубля снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:18
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Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Футбол

Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России

«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Экономика

Россияне стали брать меньше микрозаймов

Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".
Обновлено в 03:30
Футбол

Шюррле — о дерби с ЦСКА: было весело этой ночью!

Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле в социальной сети поделился эмоциями от домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором красно-белые одержали победу со счётом 2:1.
Обновлено в 03:38
Интернет

КНП запустил Wi-Fi на своих первых трех АЗС

Бесплатный Wi-Fi появился на первых трех заправках сети.
Обновлено в 03:20
Политика

Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8

Путин напомнил, что в свое время была очередь России провести «восьмерку», однако представители иностранных государств не приехали на мероприятие.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе

Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Миллиардер Эпштейн написал завещание за два дня до смерти

Обновлено в 02:08
Происшествия

Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали

В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Похитившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь

Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено в 03:06
Экономика

Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров

Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.
Обновлено вчера в 12:01
Транспорт

Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс

Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Космос

Заводская гарантия закончилась у половины спутников ГЛОНАСС

Сообщается, что 13 из 23 спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работают в данный момент за пределами гарантийного срока, установленного производителем — компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (входит в «Роскосмос»).
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Общество

Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети

Обновлено в 02:02
Армия и оружие

В России запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США назвали издевательством

Как ранее писала «Мойка78», 18 августа Россия заявила о готовности к диалогу с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из соответствующего договора — ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

Франк Рибери намекнул на скорый переход в «Фиорентину»

Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

Reuters: вооруженная оппозиция перегруппировывает силы в Хан-Шейхуне

Формирования вооруженной сирийской оппозиции перегруппировывают свои силы в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб).
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей

В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13
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