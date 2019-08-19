Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евроГазета.Ru 03:18
Отмечается, что курс доллара расчетами "завтра" достиг отметки в 66,98 рубля, поднявшись на 9 копеек. Евро поднялся на 8 копеек до 74,17 рублей.
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Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.
Обновлено в 02:23
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Экономика
Россияне стали брать меньше микрозаймов
Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".
Обновлено в 03:30
Футбол
Шюррле — о дерби с ЦСКА: было весело этой ночью!
Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле в социальной сети поделился эмоциями от домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором красно-белые одержали победу со счётом 2:1.
Обновлено в 03:38
Интернет
КНП запустил Wi-Fi на своих первых трех АЗС
Бесплатный Wi-Fi появился на первых трех заправках сети.
Обновлено в 03:20
Политика
Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8
Путин напомнил, что в свое время была очередь России провести «восьмерку», однако представители иностранных государств не приехали на мероприятие.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Похитившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено в 03:06
Экономика
Акции ЛУКОЙЛа подскочили на 5% на новостях о выкупе бумаг у акционеров
Стоимость акций ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросла почти на 6% на фоне решения совета директоров компании о выкупе бумаг у акционеров в рамках процедуры buy back.
Обновлено вчера в 12:01
Транспорт
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Космос
Заводская гарантия закончилась у половины спутников ГЛОНАСС
Сообщается, что 13 из 23 спутников орбитальной группировки системы ГЛОНАСС работают в данный момент за пределами гарантийного срока, установленного производителем — компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (входит в «Роскосмос»).
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Общество
Фото удивленной кошки восхитило пользователей Сети
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
В России запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США назвали издевательством
Как ранее писала «Мойка78», 18 августа Россия заявила о готовности к диалогу с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из соответствующего договора — ДРСМД.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Франк Рибери намекнул на скорый переход в «Фиорентину»
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Reuters: вооруженная оппозиция перегруппировывает силы в Хан-Шейхуне
Формирования вооруженной сирийской оппозиции перегруппировывают свои силы в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб).
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Подмосковье столкнулись маршрутка и ещё пять автомобилей
В Подмосковье столкнулись маршрутное такси Mercedes и ещё пять автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:13