На открытии торгов во вторник, 20 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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