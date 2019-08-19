Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:01
На открытии торгов во вторник, 20 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля.
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Политика
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Футбол
«Барселона» хочет взять Неймара в аренду с обязательством выкупа
«Барселона» готовит новое предложение о покупке Неймара. По информации Sky Sports, каталонцы хотят арендовать нападающего ПСЖ.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено 18 августа в 12:55
Общество
В Москве пройдет митинг-концерт в честь Дня российского триколора
Митинг-концерт с участием звезд эстрады пройдет 24 августа на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Похитившие российских моряков пираты вышли на связь
Оставшиеся на борту четверо членов экипажа сообщили, что вскоре пираты должны выйти на связь.
Обновлено в 03:18
Общество
В Японии за неделю от жары умерли семь человек
По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тыс. госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
«Зенит» заплатил за трансфер Сутормина 50 тысяч рублей
«Зенит» заплатил за трансфер Алексея Сутормина 50 тысяч рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.
Обновлено в 04:59
Технологии
В Китае запускают массовую продажу клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время запустит массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 01:46
Политика
В Польше демонтировали более 420 советских памятников
За последние годы в Польше было ликвидировано более 420 советских монументов вне мест захоронений.
Обновлено в 03:21
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов времен Второй мировой войны
Исследователи предполагают, что подземелье вырыли во времена Второй мировой войны.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская поделилась фотографией подросших сыновей
Некоторые отметили, что сыновья Боярской заметно подросли, и поблагодарили её за прекрасный пример жены и матери.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве
Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Космос
Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии
Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Общество
На набережной Хабаровска развернули водоналивную дамбу
После подъема уровня Амура у Хабаровска до опасной отметки в шесть метров, в краевую столицу из Комсомольска-на-Амуре оперативно привезли водоналивную дамбу.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян выписан из больницы
Обновлено в 04:15
Политика
Суд в Киеве перенёс рассмотрение жалобы на продление ареста Вышинскому
Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей.
Обновлено в 04:43
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
По итогам первой половины 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в целом по стране сократилась на 8,1%. В январе—июне текущего года родились около 720 тыс. человек против 783 тыс. в 2018 году (снижение на 63 тыс.).
Обновлено вчера в 10:10
Политика
В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29