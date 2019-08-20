Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:01
На открытии торгов во вторник, 20 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на девять копеек — до 66,98 рубля.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено в 10:47
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин заявил, что Россия не намерена войти в Совет Европы любой ценой
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Общество
В Россию планируют ввезти 10 тысяч упаковок лекарств для детей
«ФГУП «Московский эндокринный завод» направил запрос зарубежным производителям о возможности поставки потребности не менее 10 тыс. упаковок, и при положительном решении после прохождения всех процедурных мероприятий в конце октября планируется ввоз лекарственных препаратов для обеспечения нуждающихся детей», — заявили в секретариате вице-премьера.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Сирийские военные установили контроль над городом Хан-Шейхун в Идлибе
Сирийские военные взяли под своей полный контроль город Хан-Шейхун в Идлибе, который служил форпостом террористов организаций "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Джейш аль-Изза".
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Россия и США согласовали удары Израиля против Ирана
Удары израильских ВВС по иранским военным объектам в Ираке были одобрены Россией и США, пишет арабское издание Asharq al-Awsat.
Обновлено в 11:16
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Политика
Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8
Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:48
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
На Алтае следователь получил 6 лет колонии за серию изнасилований. После выхода по УДО он снова изнасиловал женщину
Бывшего следователя Александра Сатлаева объявили в розыск по делу об изнасиловании девушки в Барнауле, сообщает Интерфакс со ссылкой на следственное управление по Алтайскому краю.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Женщина решила увеличить грудь втайне от мужа и умерла
Жительница китайского города Наньян решилась увеличить грудь втайне от мужа и умерла на операционном столе.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Наука
Открытие связи вкуса и стволовых клеток ускорит регенерацию зубов
Обновлено вчера в 07:01
Футбол
Старридж стал игроком «Трабзонспора»
Обновлено в 11:31
Политика
Путин: пуск новой ракеты США мог произойти из Румынии и Польши
Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за возможного осуществления пуска испытанной США ракеты из Румынии и Польши.
Обновлено в 13:09
Музыка
Limp Bizkit даст концерт в Краснодаре
Обновлено в 13:44
Религия
РПЦ согласилась перенести строительство нового храма в Петербурге
В Санкт-Петербурге выберут новое место для строительства новой церкви, возведение которой было ранее запланировано на территории парка Малиновка.
Обновлено в 12:59
Политика
Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Обновлено в 07:40
Политика
Разворот: Москвичи тестируют электронное голосование
Уже 8 сентября близко, и в 3 округах голосование пройдет.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03