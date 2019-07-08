Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:01

Курс доллара вырос на 13 копеек — до 63,94 рубля. Курс евро увеличился на 7 копеек и составил 71,75 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01

Рубль в начале торгов уступил доллару и евро

Росбалт03:51

Рубль слегка снижается к доллару и евро в начале торгов

Вести.Финанс03:25

Доллар вырос на открытии торгов

Взгляд.ру03:28

Рубль дешевеет на открытии торгов к доллару и евро

News.ru03:47

Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 63,73 руб., евро - 71,44 руб

Финмаркет03:36

Рубль теряет позиции к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:26
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Общество

Роскачество проверило бургеры на антибиотики

Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Общество

Пиратские сайты предложили удалять целиком

Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Общество

Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами

Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга.
Обновлено в 02:19
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Большинство россиян считают подбрасывание наркотиков обычной практикой

Больше половины россиян (66%) считают обычной практикой в РФ подбрасывание наркотиков полицейскими для фальсификации улик, следует из данных опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:21
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Британский самолет-шпион запеленговали у берегов Крыма

Обновлено в 01:54
Происшествия

В Петербурге обнаружили склад со 168 тоннами поддельного алкоголя

Обновлено в 00:41
Авто

Озвучена стоимость лимузина Aurus Senat

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Футбол

Дани Алвес: Месси проявил неуважение ко всем бразильцам

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес высказался о заявлении нападающего «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионеля Месси, выразившего уверенность, что завершившийся розыгрыш Кубка Америки был подстроен таким образом, чтобы победу одержали бразильцы.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

Обновлено вчера в 07:53
Интернет

Instagram анонсировал новые функции для борьбы с травлей в интернете

Обновлено в 01:08
Экономика

«Шоколадница» начала переговоры о поставках кофе в супермаркеты

Сеть кофеен поставляет свою продукцию в супермаркеты X5 и Billa.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Тюменской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области, сообщает региональная автоинспекция.
Обновлено в 02:26
Политика

Савченко заявила о намерении провести предвыборную агитацию в ДНР

Депутат Верховной рады Надежда Савченко планирует провести предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело

Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело Ведущая и супруга Андрея Кончаловского приняла участие в провокационной фотосессии.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

Путешествовавший по России британский мотоциклист погиб в ДТП в Якутии

Водитель мотоцикла BMW погиб в аварии на 325-м км федеральной автодороги «Колыма» в Якутии.
Обновлено в 03:31
Авто

Renault обновила Duster первого поколения

Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных по инфляции

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин потребовал выяснить причины преждевременной публикации данных по инфляции.
Обновлено вчера в 11:25
Общество

Росконтроль назвал самую полезную и дешевую негазированную воду

Эксперты Росконтроля проверили бутилированную негазированную воду семи известных марок, среди которых: «ВкусВилл», «Святой источник», Vittel, «Сенежская», «Волжанка», «Архыз» и «Волна Байкала», и назвали самую полезную и дешевую из них.
Обновлено в 02:19
Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено вчера в 09:00
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило жизнь

Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие

В ФСВТС назвали сроки выполнения обязательств перед Индией по С-400

Обновлено в 02:42
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

Обновлено в 03:26
Наука

Названы сроки первого полета возвращаемой ступени ракеты «Крыло-СВ»

Гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев заявил, что первой полет российской возвращаемой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ» запланирован на 2021-2022 годы.
Обновлено в 03:17
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