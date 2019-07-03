Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:03
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика
Пожаловавшиеся Путину беженцы из Донбасса получили гражданство РФ
Беженцы из Донбасса — семья Люльковичей — получили российское гражданство после обращения к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале
Певец Филипп Киркоров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал выезд машины с народной артисткой России Аллой Пугачёвой на платформу Рижского вокзала.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
ФАС оштрафовала Philip Morris за нарушение закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назначила компании "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" административный штраф на 100 тысяч рублей за рассылку потребителям информацию о сигаретах по электронной почте, что нарушает закон о рекламе, сообщается на сайте ФАС.
Обновлено в 03:27
Спорт
Грузинские регбисты исключены из московского клуба за антироссийский жест
Грузинские регбисты Реваз Бродзели и Саба Иоселиани исключены из московского регбийного клуба «Слава» за жест, который в коллективе сочли антироссийским, спортсмены возвращаются на родину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Футбол
Рианчо: «Зе Луиш удивлял меня в „Спартаке“. Это потеря для команды»
Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что уход из красно-белых нападающего Зе Луиша является ощутимой потерей.
Обновлено вчера в 13:29
Кино
Каникулы в спандексе: Человек-паук прилетает в Европу
Обновлено в 03:40
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Космос
Найдены доказательства появления морщин на карликовой планете Церера
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
В Москве задержали 12 человек за подделку миграционных документов
Полицейские в Москве задержали 12 человек за изготовление поддельных документов для нелегальных мигрантов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 02:33
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Экономика
Россияне скупают недвижимость в Грузии
Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Зеленский пообещал «большую приватизацию» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную приватизацию на Украине в 2019 году.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
Обновлено вчера в 21:41
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Казахстане назвали возможные причины ЧП на арсенале
Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов рассказал о возможных причинах взрывов на арсенале в казахстанском городе Арысь.
Обновлено в 03:11
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Российскую семью посадили за двойное убийство приемных детей
В кемеровском городе Мыски суд приговорил 43-летнего Евгения Крайнова и его 42-летнюю супругу Елену к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно за убийство двух приемных детей.
Обновлено вчера в 10:13
Политика
Премьер Нидерландов заявил о секретном разговоре с Путиным об MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил о конфиденциальном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 о катастрофе рейса MH17.
Обновлено в 03:12
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10