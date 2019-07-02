Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:03
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено в 10:03
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека
Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
Обновлено в 08:44
Транспорт
Чайка: Места установки камер на дорогах говорят о желании заработать
Места установки камер на дорогах говорят о желании заработать, заявил генпрокурор Юрий Чайка.
Обновлено в 06:26
Политика
Восьми украинским морякам предъявили окончательное обвинение
Восьми украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе, предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой.
Обновлено вчера в 10:16
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Политика
Зеленский заявил, что будет «защищать украинский язык»
Президент Украины Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык, а также придерживаться курса на интеграцию страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
Обновлено в 09:12
Экономика
Совет директоров банка «Восточный» возглавила Светлана Труханович
Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена Светлана Труханович, которая до этого была членом совета директоров Юниаструм-банка, сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено в 12:06
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Политика
В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
Обновлено в 06:30
Общество
Более половины россиян намерены работать после выхода на пенсию
Более половины (56,3%) россиян собираются продолжать работать после достижения пенсионного возраста, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос Роструда.
Обновлено в 02:53
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Общество
В Самарской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области разрабатывает план по снижению возможных последствий.
Обновлено в 11:28
Теннис
Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона
Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Мали и Россия договорились о расширении военного сотрудничества
Межправительственное соглашение о военном сотрудничестве между Мали и Россией, подписанное во время международного военно-технического форума «Армия-2019» отвечает интересам двух стран.
Обновлено в 06:45
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Авто
Названы трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью
Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг моделей, которые лучше других сохраняют свою стоимость спустя три года после покупки.
Обновлено в 06:44
Театры
Труппа Волковского театра просит уволить директора
Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество
Обновлено в 13:22
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Политика
Лукашенко призвал в защите страны не рассчитывать на Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика должна самостоятельно защищать суверенитет, а не рассчитывать на помощь России или НАТО.
Обновлено в 12:30