Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:03
Курс доллара вырос на 6 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 9 копеек и составил 71,15 рубля. Ранее экономист Владислав Жуковский в разговоре с НСН дал прогноз по курсу рубля на 2019 год.
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Политика
Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского
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Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
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В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Ульяновске ликвидировали пожар на рынке
Причина пожара устанавливается. Ранее в Ульяновске произошло возгорание в двухэтажном ангаре, расположенном на рынке.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
В Ракке обнаружили массовое захоронение
В октябре 2018 года сообщалось об обнаружении в городе Ракка массового захоронения, из которого извлекли около 1,4 тысячи тел.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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Авто
Старый микроавтобус VW превратился в электрокар с голографическим дисплеем
В салоне появился голографический дисплей Looking Glass II.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Тело ребенка обнаружено в квартире в Казани
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства полуторагодовалой девочки, тело ребенка обнаружили в квартире одного из домов в Казани.
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Шоу-бизнес
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Обновлено 01 июля в 18:46
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Авто
Новый Chevrolet Monza на платформе Lacetti пользуется спросом
Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.
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Единоборства
Бой между боксерами Лебедевым и Гуламиряном не состоится
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Политика
Климкин назвал три главных проблемы Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал три главных вызова, от решения которых зависит существование страны.
Обновлено в 07:44
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Используя массив из десяти 4,5-метровых антенн в радиоастрономической обсерватории в Оуэнс-Вэлли (США), астрономы второй раз за всю историю наблюдений локализовали источник неповторяющегося быстрого радиовсплеска, который, как показал дальнейший анализ, пришел к нам из галактики PSO J207+72, расположенной на расстоянии 7,9 миллиарда световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Россия отправила спасательный буксир в Персидский залив
Черноморский флот направил спасательный буксир "Профессор Николай Муру" в Персидский залив.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд на краш-тестах Euro NCAP
Обновлено в 06:15
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35
Политика
Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 14:59
Космос
Земля скоро будет уничтожена: ученые зафиксировали фатальные изменения в Солнечной системе - цивилизации конец
Обновлено в 08:38
Космос
Проект Mars One по заселению красной планеты официально провалился
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото в белье после родов
Певица группы «Фабрика» Саша Савельева продемонстрировала сохранившуюся после родов фигуру на фото в белье.
Обновлено в 06:26