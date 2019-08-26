Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
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Происшествия
Убийство 26-летней давности раскрыли в Красноярском крае
В Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство 26-летней давности.
REGNUM 03:40
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Происшествия
В Архангельске дополнительно обследуют людей, помогавших ликвидировать ЧП под Северодвинском
По словам архангельского губернатора, обследование прошли более ста человек, которые помогали ликвидировать последствия взрыва в Нёноксе.
Говорит Москва 04:20
Музыка
Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»
Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать. Случилось это на юбилейном концерте Варум.
Телепрограмма 03:53
Политика
Начался финальный этап укладки «Северного потока-2»
Компания оператор Nord Stream 2 в понедельник, 26 августа, заявила о начале финального этапа укладки газопровода "Северный поток-2".
ИА Новороссия вчера в 08:19
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирован певец Юлиан
Накануне.Ru 03:47
Здоровье
Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Политика
Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной
Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Культура
Петру Мамонову предстоит вторая операция
Актеру и музыканту Петру Мамонову через месяц предстоит вторая операция. Об этом сообщила во вторник ТАСС его супруга Ольга Мамонова.
ТАСС 03:32
Гаджеты
Продажу iPhone снова могут запретить из-за патентных войн
GlobalFoundries выступила с заявлением, в котором рассказала, что она намеревается запретить импорт продуктов, изготовленных с применение ворованных у нее технологий, в США и Германию.
Ferra 02:57
Футбол
«Спартак» намерен приобрести сына Диего Симеоне
Российская газета 04:43
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Киберспорт
Первый эпизод дополнения «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey доступен бесплатно
Компания Ubisoft раздаёт всем владельцам Assassin’s Creed Odyssey первый эпизод второго сюжетного дополнения «Судьба Атлантиды» под названием «Поля Элизия».
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:20
Происшествия
Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море
Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля.
Известия 04:11
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из танков село Коминтерново в ДНР
Подразделения украинских силовиков утром во вторник обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР).
ТАСС 03:10
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Армия и оружие
Производство двигателей РД-191 для ракет «Ангара» увеличат с 2023 года
РИА Новости 04:57
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Армия и оружие
ВМФ РФ получит морскую версию беспилотника «Альтиус»
Военное обозрение 03:29
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22