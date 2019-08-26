Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
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Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Наука
Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
МедиаПоток вчера в 13:24
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Коммерсантъ 04:41
Общество
Росстат рассказал, сколько женщин приходится на тысячу мужчин
В текущем году на тысячу мужчин приходится 1154 женщин. К 2036 году это соотношение будет равно — тысяча мужчин на 1128 женщин.
Piter.tv вчера в 02:52
Политика
Путин направил приветствие участникам авиасалона МАКС-2019
Сегодня, 27 августа, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и посетителям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 03:39
Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Армия и оружие
Эксперты оценили вероятность войн в эпоху развития технологий
«Если рассчитанный риск будет определен как непозволительный, аппетит к началу войны может быть действительно меньше», – заявляют эксперты.
ФедералПресс 04:40
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета вчера в 13:12
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
РБК 02:50
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Экономика
В России ввели временное ограничение на ввоз разрушающих озон веществ
В России временно ввели запрет на ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ) в страну, сообщается 27 августа на сайте правительства.
REGNUM 03:50
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Самой высокооплачиваемой певицей 2019 года по версии Forbes стала американская исполнительница Тейлор Свифт.
Клопс вчера в 13:07
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Культура
Петру Мамонову сделали операцию
Актера Петра Мамонова, который в субботу был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, в понедельник прооперировали, его состояние врачи оценивают как стабильное.
ТАСС вчера в 07:33
Космос
Секретный орбитальный самолет США установил новый рекорд
Орбитальный самолет ВВС США Boeing X-37B находится на орбите Земли с 7 сентября 2017 года.
Ридус вчера в 17:46
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Транспорт
Собянин предложил москвичам обсудить продление метро
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в общественном обсуждении проекта продления метро до Троицка.
REGNUM вчера в 03:59
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Футбол
Футбольный судья смог попасть в бар, показав страничку в «Википедии»
Англичанин не растерялся и показал охранникам свою страничку в "Википедии". После этого охрана пропустила Уэбба в бар.
Pravda.Ru 03:53
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30