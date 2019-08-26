Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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