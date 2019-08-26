Финансы
RT на русскомРубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
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Армия и оружие
САА под прикрытием ВКС РФ атакует ключевой горный город в Латакии
ФАН 25 августа в 12:39
Политика
В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Происшествия
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Игры
Blizzard запустила серверы World of Warcraft Classic
Минувшей ночью Blizzard открыла серверы с классической версией World of Wacraft — в почти такой же вариацией, какой она была 15 лет назад.
Мир фантастики 03:41
Политика
Роухани назвал условия смены политики Ирана в отношении США
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что положительные перемены в отношениях между США и Ираном невозможны без снятия антииранских санкций.
Страна Советов on-line 04:48
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Происшествия
Перекресток улиц Туристской и Оптиков затопило
Как пишут в соцсетях очевидцы, на перекрестке улиц Туристской и Оптиков прорвало трубу. Вода затопила проезжую часть и газон.
Росбалт 05:52
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group
ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс вчера в 12:06
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Экономика
ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»
Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 04:40
Здоровье
Онищенко выступает за введение бесплатного питания в школах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что питание школьников в образовательных учреждениях должно быть бесплатным.
ТАСС 05:59
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020
Двукратный серебряный призёр Олимпиады российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Играх 2020 года в Токио.
RT на русском 04:16
Происшествия
В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро
РИА Новости 05:50
Футбол
Эрик Кантона получит награду президента УЕФА
Бывший нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Эрик Кантона удостоился награды президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 05:03
Происшествия
Полицейский в Пятигорске сбил на служебной машине 9-летнего мальчика
Вечером 25 августа мужчина на служебном автомобиле со включенными проблесковыми маячками сбил 9-летнего мальчика.
Интерфакс 05:08
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Армия и оружие
Начался второй этап поставок С-400 в Турцию
Транспортный самолёт с элементами второго дивизиона российских ЗРК С-400 приземлился в Анкаре.
RT на русском 06:10
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри называет Кейт Миддлтон другим именем
Принц Гарри называет жену своего брата Кейт Миддлтон другим именем – просто Кэт.
OAnews 05:46
Политика
Макрон анонсировал встречу в нормандском формате
Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 13:41
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Политика
ЦИК снова отменил заседание экспертного совета по выборам в Мосгордуму
Причиной стала повторная неявка оппонентов Расширенное заседание научно-экспертного совета при Центризбиркоме по выборам в Московскую городскую Думу, в котором планировалось участие независимых экспертов и средств массовой информации, снова отменено.
Московская газета 04:38
Здоровье
В Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов Нижнего Тагила
В Кремле наблюдают за ситуацией с увольнением хирургов из центральной больницы Нижнего Тагила.
REGNUM вчера в 07:06
Культура
Фестиваль исторических садов пройдет в парке «Царицыно»
Музей-заповедник «Царицыно» станет площадкой проведения фестиваля исторических садов.
Вечерняя Москва 00:40