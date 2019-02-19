Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 18 февраля в 02:11

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 66,32 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 74,97 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 66,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Рубль подешевел к доллару и евро

Политика Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года Индексация пенсий пенсионерам в России должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а размер социальных доплат за первые три месяца текущего года необходимо пересчитать, заявил 20 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Происшествия ФСБ разоблачила схему хищения газа в деле Арашуковых В ФСБ рассказали о преступной схеме, которой пользовался Рауль Арашуков вместе с сообщниками.

Политика Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).

Политика В Кремле сообщили о недовольстве Путина работой по его поручениям Как отметил Песков, по итогам послания Путин вновь поставит задачи по ликвидации практики необоснованного преследования бизнеса.

Политика Госдума рассмотрит закон о передаче пенсий по наследству Госдума 21 февраля планирует рассмотреть поправки в закон о страховых пенсиях, которые позволят закрепить право наследования страховых выплат по старости.

Политика Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей Российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.

Происшествия СК предъявил инвестору Майклу Калви обвинение в мошенничестве Следствие предъявило обвинение в мошенничестве основателю Baring Vostok, члену совета директоров банка "Восточный" Майклу Калви, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Клеточкин.

Экономика «Газпром нефть» передала «Лахта центр» новому владельцу «Газпром нефть» в начале 2019 г. передала многофункциональный общественно-деловой комплекс «Лахта центр» новому владельцу, следует из годового отчета компании.

Авто Названы меньше всего теряющие в цене внедорожники Сегмент SUV, который два года подряд становится крупнейшим на российском рынке, аналитики поделили на несколько подсегментов, в каждом из которых определили фаворита по сохранности остаточной стоимости.

Происшествия Стала известна основная причина смерти мужчин в России Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает телеканал RT.

Экономика Россиян предупредили о грядущем дефиците молочных продуктов Ритейлеры предупреждают о возможных перебоях с поставками молочных продуктов из-за нового порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов и включениях их в систему "Меркурий".

Футбол Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.

Общество Российский школьник покрасил волосы и был отстранен от уроков В Санкт-Петербурге ученика одного из частных лицеев отстранили от занятий из-за того, что он покрасил волосы.

Здоровье ВШЭ запрещает не привитым от кори студентам приходить на занятия Высшая школа экономики временно отстранила от занятий 451 студента из-за отсутствия прививки от кори или справки о перенесении заболевания.

Политика В Германии заявили, что не заинтересованы в санкциях против России Германия не заинтересована в санкциях против России, заявил немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер на конференции "Конкурентоспособная Россия — новые пути".

Происшествия Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.

Происшествия В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед" в Москве после смерти пациентки во время пластической операции, гендиректор клиники получил 1,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика В Молдавию не пустили журналистку телеканала «Россия 1» Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде журналистке телеканала "Россия 1" Ольге Юрьевой, сообщила в четверг РИА Новости глава пресс-службы ведомства Раиса Новицки.

Политика Киев решил разорвать договор с Россией по Азовскому морю Украина планирует разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

Политика Эксперт прокомментировал заявление Климкина об «украинизации» Крыма Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после воссоединения с Россией Крым «стал более украинским».

Армия и оружие Израильская компания показала «убийцу» комплексов С-300 и С-400 Как передавало ИА REGNUM, 2 октября 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении переброски комплексов С-300 в Сирию.

Происшествия Два человека погибли в результате стрельбы в Мюнхене Два человека погибли в результате стрельбы в Мюнхене, сообщает в четверг сайт местного издания TZ.