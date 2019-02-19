Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру 18 февраля в 02:11
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 2 копейки – до 66,32 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек – до 74,97 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 66,58 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Политика
Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года
Индексация пенсий пенсионерам в России должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а размер социальных доплат за первые три месяца текущего года необходимо пересчитать, заявил 20 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
ФСБ разоблачила схему хищения газа в деле Арашуковых
В ФСБ рассказали о преступной схеме, которой пользовался Рауль Арашуков вместе с сообщниками.
Обновлено в 04:37
Политика
Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина работой по его поручениям
Как отметил Песков, по итогам послания Путин вновь поставит задачи по ликвидации практики необоснованного преследования бизнеса.
Обновлено в 06:05
Общество
В России появилась вторая женщина-миллиардер
Обновлено в 02:16
Политика
Госдума рассмотрит закон о передаче пенсий по наследству
Госдума 21 февраля планирует рассмотреть поправки в закон о страховых пенсиях, которые позволят закрепить право наследования страховых выплат по старости.
Обновлено в 04:14
Политика
Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей
Российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.
Обновлено в 06:28
Происшествия
СК предъявил инвестору Майклу Калви обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве основателю Baring Vostok, члену совета директоров банка "Восточный" Майклу Калви, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:25
Экономика
«Газпром нефть» передала «Лахта центр» новому владельцу
«Газпром нефть» в начале 2019 г. передала многофункциональный общественно-деловой комплекс «Лахта центр» новому владельцу, следует из годового отчета компании.
Обновлено в 04:42
Авто
Названы меньше всего теряющие в цене внедорожники
Сегмент SUV, который два года подряд становится крупнейшим на российском рынке, аналитики поделили на несколько подсегментов, в каждом из которых определили фаворита по сохранности остаточной стоимости.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 00:32
Экономика
Россиян предупредили о грядущем дефиците молочных продуктов
Ритейлеры предупреждают о возможных перебоях с поставками молочных продуктов из-за нового порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов и включениях их в систему "Меркурий".
Обновлено в 03:53
Политика
Омбудсмены Москалькова и Денисова переговорили в Афинах
Обновлено в 05:26
Футбол
Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.
Обновлено в 00:57
Общество
Российский школьник покрасил волосы и был отстранен от уроков
В Санкт-Петербурге ученика одного из частных лицеев отстранили от занятий из-за того, что он покрасил волосы.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Пассажирский автобус врезался в фуру в Новой Москве
Обновлено в 05:09
Общество
Посетителей и сотрудников Эрмитажа в Петербурге эвакуировали
Обновлено в 06:26
Здоровье
ВШЭ запрещает не привитым от кори студентам приходить на занятия
Высшая школа экономики временно отстранила от занятий 451 студента из-за отсутствия прививки от кори или справки о перенесении заболевания.
Обновлено в 05:43
Политика
В Германии заявили, что не заинтересованы в санкциях против России
Германия не заинтересована в санкциях против России, заявил немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер на конференции "Конкурентоспособная Россия — новые пути".
Обновлено в 04:37
Происшествия
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки
Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед" в Москве после смерти пациентки во время пластической операции, гендиректор клиники получил 1,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:44
Политика
В Молдавию не пустили журналистку телеканала «Россия 1»
Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде журналистке телеканала "Россия 1" Ольге Юрьевой, сообщила в четверг РИА Новости глава пресс-службы ведомства Раиса Новицки.
Обновлено в 06:29
Общество
Зрителей возмутила танцующая матка в программе Елены Малышевой
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Киев решил разорвать договор с Россией по Азовскому морю
Украина планирует разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено в 06:43
Политика
Эксперт прокомментировал заявление Климкина об «украинизации» Крыма
Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после воссоединения с Россией Крым «стал более украинским».
Обновлено в 06:36
Кино
В США прошли основные показы фильма «Т-34»
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Израильская компания показала «убийцу» комплексов С-300 и С-400
Как передавало ИА REGNUM, 2 октября 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении переброски комплексов С-300 в Сирию.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в Мюнхене
Два человека погибли в результате стрельбы в Мюнхене, сообщает в четверг сайт местного издания TZ.
Обновлено в 04:51
Финансы
Чистая прибыль «Сибура» снизилась за год на 7,9%
Чистая прибыль крупнейшей российской нефтехимической компании "Сибур" за год снизилась на 7,9%, составив 110,8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:56