Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 16 апреля в 03:04

Курс доллара вырос на 2 копейки — до 64,28 рубля. Курс евро повысился на 6 копеек и составил 72,69 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:44

Рубль на открытии торгов снизился к доллару и евро

Экономика сегодня03:25

Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Банки.рувчера в 12:21

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:16

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:24

Рубль дешевеет к доллару и евро на открытии торгов

Комсомольская правда15 апреля в 04:36
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Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено в 05:25
Здоровье

Учёные развенчали миф о пользе правильного питания

Журналистом Гюнтером Брандштеттером в издании Der Standard опубликовано опровержение о влиянии правильного питания на продолжительность жизни, а так же на развитие инфаркта и онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море

Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Политика

Зеленский выступил за легализацию медицинской марихуаны на Украине

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.
Обновлено в 03:58
Общество

Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову

Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Экономика

России грозит блокировка платежей по картам из-за санкций

Центробанк и Национальной системе платежных карт обеспокоены тем, что операции по картам могут быть попросту заблокированы.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Новосибирске возбудили дело о травле ребенка с ВИЧ

Речь идет о ситуации в Искитиме, где маленький ребенок с ВИЧ-статусом стал жертвой пересудов.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева

Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в возрасте 55 лет.
Обновлено в 05:49
Происшествия

СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже

Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Экономика

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Хоккей

18 апреля стартует юниорский чемпионат мира по хоккею — 2019

Сегодня, 18 апреля, в Швеции стартует юниорский чемпионат мира, который продлится до 28 апреля.
Обновлено в 05:00
Политика

Создание укороченного SSJ 75 отложено на неопределенный срок

Создание укороченного SSJ 75 отложено на неопределенный срок Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вынужденно переносит создание укороченной 75-местной модификации самолета Sukhoi Superjet (SSJ).
Обновлено вчера в 18:55
Технологии

ФАС возбудила дело против сервисов HeadHunter, Superjob и Rabota.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сервисов по поиску работы HeadHunter, Superjob и Rabota.ru.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»

Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.
Обновлено в 04:15
Экономика

Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира

Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Политика

Госдума повысила пенсии ветеранам войны

Госдума в четверг, 18 апреля, приняла правительственный закон, который меняет систему расчета доплат к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу

Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Исход противостояния с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале Лиги чемпионов прокомментировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек

Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.
Обновлено в 02:14
Транспорт

В Мосгордуме предложили установить алкозамки в автомобилях такси

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил оборудовать такси алкозамками для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.
Обновлено в 02:39
Футбол

Семак: «„Зенит“ вниз таблицы не смотрит. Догонять всегда проще»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России отметил психологическое давление на команду из-за плотности в турнирной таблице.
Обновлено в 04:41
Музыка

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Кино

Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Британская киноактриса Майя-Лесия Нэйлор скончалась на 17-м году жизни. Причина смерти артистки не сообщается.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В московский офис «Росбалта» пришли с обыском

По данным "Росбалта", группа из семи человек "фактически перекрыла свободный доступ сотрудников в офис", в результате чего под угрозой срыва оказались две пресс-конференции, запланированные сегодня в московском офисе агентства.
Обновлено в 03:54
Футбол

Избитый Гулиевым американец пожертвует в фонд Дагестана

Американец Майк Коул, которому сломал нос в уличной драке полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев, написал письмо россиянам.
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета

Обновлено вчера в 06:00
Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20
Политика

Песков не знает, посмотрит ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты Порошенко и Зеленского должны были состояться 14 апреля, но соперник действующего презента страны так и не появился на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:27
Экономика

Менее половины россиян считают себя средним классом

Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика

В Крыму построят консервный комбинат мощностью 20 тыс. т в год

Агропромышленный комбинат по переработке плодоовощной продукции и производству консервов мощностью 20 тыс. т в год и с объемом инвестиций 1,2 млрд рублей появится в Крыму.
Обновлено в 04:46
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