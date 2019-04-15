Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:04
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 64,28 рубля. Курс евро повысился на 6 копеек и составил 72,69 рубля.
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Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
В Ростовской области прогнозируют заморозки
Главное управление МЧС по Ростовской области настоятельно рекомендует позаботиться о собственной безопасности.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Богатейший человек Европы пожертвует Нотр-Даму 200 млн евро
Обновлено в 04:10
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Финансы
Сбербанк объявил о рекордных в истории российских компаний дивидендах
О дивидендных планах Сбербанка со ссылкой на источники на прошлой неделе сообщало агентство Bloomberg, указанная сумма выплат была немного меньше, чем объявленная — 358 млрд руб. Котировки акций Сбербанка на объявление дивидендов отреагировали снижением.
Обновлено в 07:41
Экономика
Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
Обновлено вчера в 13:21
Финансы
Греф раскритиковал предложение ФАС по обнулению комиссии за снятие наличных
Глава Сбербанка Герман Греф считает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах непросчитанным.
Обновлено в 08:30
Космос
Не отменяется, а переносится. Ученые назвали новую дату конца света
Специалисты назвали эту информацию бредом, однако сам факт приближающегося конца света отрицать не стали.
Обновлено вчера в 12:59
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика
Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Политика
На Украине вышла на свободу Надежда Савченко
Обновлено в 02:56
Общество
Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО
Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Петербурге эвакуировали 15 судов
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова изменила ему с баскетболистом
В семье Андрея Григорьева-Апполонова случился кризис — прошлым летом супруга певца ушла к 27-летнему баскетболисту.
Обновлено в 09:01
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Павел Зырянов прокомментировал Медиакорсети ситуацию: - По нашим данным, из 100 человек, записавшихся на прием к врачу с помощью электронной записи, до 30 не приходят по разным причинам.
Обновлено в 07:57
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено в 09:16
Политика
Возле дома Зеленского задержаны люди с пулеметом
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам
Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика
Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Над Эрмитажем приспустили флаг России после пожара в Нотр-Даме
Руководство Эрмитажа приняло решение приспустить флаг России над зданием Зимнего дворца в знак солидарности c Францией после разрушительного пожара в парижском соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 08:46