Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

Курс доллара вырос на 2 копейки — до 64,28 рубля. Курс евро повысился на 6 копеек и составил 72,69 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

Экономика Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Хоккей Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.

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Происшествия Жительница Чувашии отомстила насильнику, задушив его проволокой Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Авто Новый кроссовер Volkswagen Teramont подготовили для бездорожья В ходе предстоящего автосалона в Нью-Йорке немецкая компания Volkswagen намерена представить широкой аудитории новейшую модификацию кроссовера Volkswagen Atlas Basecamp.

Происшествия Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Космос SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой исполнилось 70 лет В честь юбилея певицы радиостанция "Ретро FM" весь день ставит в эфир только ее композиции.

Происшествия В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.

Происшествия Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

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Транспорт В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.

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Авто Mercedes-Benz представил новый кроссовер Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.