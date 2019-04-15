Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

Курс доллара вырос на 2 копейки — до 64,28 рубля. Курс евро повысился на 6 копеек и составил 72,69 рубля.
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Рубль днем торгуется в узком диапазоне к доллару и евро

ПРАЙМ06:31

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

Торги на Мосбирже открылись снижением рубля

Экономика сегодня03:23

Рубль незначительно меняется к доллару и евро

Газета.Ru03:20

Рубль вырос к доллару и подешевел евро

Взгляд.ру03:15

Рубль на старте торгов незначительно проиграл доллару и евро

Росбалт03:51

Валютные торги в РФ открылись разнонаправленным колебанием курса рубля

Банки.ру03:52
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Происшествия

Генпрокуратура Украины опровергла сообщение о покушении на Зеленского

Обновлено в 05:34
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Происшествия

Электрик «Кофемании» рассказал, как чинил разбитый об Пака стул

Обновлено в 06:20
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Жительница Чувашии отомстила насильнику, задушив его проволокой

Женщина предстанет перед судом за жестокую месть насильнику, которого она при участии знакомого задушила металлической проволокой в городе Ядрин Чувашской Республики, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 04:32
Авто

Новый кроссовер Volkswagen Teramont подготовили для бездорожья

В ходе предстоящего автосалона в Нью-Йорке немецкая компания Volkswagen намерена представить широкой аудитории новейшую модификацию кроссовера Volkswagen Atlas Basecamp.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой исполнилось 70 лет

В честь юбилея певицы радиостанция "Ретро FM" весь день ставит в эфир только ее композиции.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Мосгорсуд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии за шпионаж

Московский городской суд признал подданного Норвегии Фруде Берга виновным в шпионаже против России и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Крик души: одинокая Лорак расплакалась от страданий по бывшему мужу

В клипе, который поклонники назвали криком души, исполнительница расплакалась. Ролик презентован на официальном YouTube-канале певицы.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено вчера в 22:39
Транспорт

В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков

Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 04:54
Политика

Владимир Путин назначил председателя Свердловского областного суда

Председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:30
Происшествия

На Красной площади и у здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против политики властей Ингушетии

В Москве на Красной площади и у здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против политики властей Ингушетии.
Обновлено в 06:32
Общество

ФСИН выступила против досрочного освобождения Карауловой

Обновлено вчера в 04:56
Политика

Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Обновлено в 05:34
Гаджеты

Самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей появился в России

Обновлено в 00:57
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Президент РФ Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать модель менеджмента.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков

Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 годы.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Папарацци «поймали» Викторию Лопыреву и Игоря Булатова на пляже

Напомню, что не так давно папарацци сделали снимки, на которых была заметна реальная фигура Виктории после рождения сына, формы явно отличались от тех, что мы видим в Инстаграм Лопырёвой.
Обновлено в 05:44
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
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