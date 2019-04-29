Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:03

На открытии торгов в понедельник, 29 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1 копейку — до 64,75 рубля.

Рубль снижается к доллару и евро

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