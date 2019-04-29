Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском вчера в 03:03

На открытии торгов в понедельник, 29 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 1 копейку — до 64,75 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль остался стабилен к доллару и евро на открытии торгов

Экономика сегоднявчера в 03:25

Курс доллара незначительно снизился

News.ruвчера в 04:42

Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник

Интерфаксвчера в 03:29

Официальный курс доллара чуть понижен, евро слегка прибавил

Росбалтвчера в 06:58

Доллар и евро выросли на открытии торгов

Взгляд.рувчера в 03:07

Курс доллара вырос до 64,76 рубля

ТАССвчера в 03:06

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:39, Ашберн

Курсы валют 29 апреля: доллар подешевел, евро стал дороже

КП - Беларусьвчера в 07:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:39, Ашберн
Общество

Роструд напоминает о самой короткой рабочей неделе в году

«В связи с празднованием Дня весны и труда россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», - сообщает пресс-служба ведомства, в которой также напоминают, что рабочими станут 29 и 30 апреля.
Обновлено вчера в 00:14
Происшествия

На украинской АЭС произошел пожар

На Ровенской атомной электростанции на Украине возник пожар. Возгорание на трансформаторе привело к отключению третьего энергоблока станции.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика

Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки новым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на зарубежные посылки единым сбором в размере 15%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обращение ассоциации.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

В команде Зеленского противникам Украины пригрозили неожиданным ударом

Иван Апаршин, советник победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны, заявил о готовности Киева «нанести удар там», где его не ожидают.
Обновлено в 01:17
Политика

Горбачев посоветовал России и США «остановиться и подумать»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола

Японский 85-летний император Акихито завершил ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает NHK.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Состояние актрисы Сенотовой ухудшилось

Звезде сериалов «Склифосовский» и «Кармелита» российской актрисе Ирине Сенотовой стало хуже.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после выборов

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал президенту России Владимиру Путину обращение.
Обновлено 28 апреля в 14:59
Армия и оружие

Впервые появилось видео кабины бомбардировщика-невидимки B-2

Обновлено вчера в 09:39
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол

Антон Миранчук: «С удовольствием уехал бы играть в Европу»

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" признался, что хотел бы поиграть в Европе.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Суд отправил отца полковника Захарченко в колонию

Мещанский суд Москвы признал виновным и приговорил к 4 годам колонии общего режима отца скандально известного полковника Дмитрия Захарченко по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денежных средств, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева экстремально похудела

Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Двигатель SSJ решили модернизировать под самолеты-амфибии Бе-200

Таганрогский авиационный научно-производственный комплекс имени Бериева (ТАНТК) начал работы по ремоторизации самолетов-амфибий Бе-200 с украинских двигателей на российско-французский SaM-146, который для этих целей будет модернизирован, следует из годового отчета предприятия за 2018 год.
Обновлено в 00:52
Здоровье

Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено вчера в 09:09
Общество

Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Общество

Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Обновлено вчера в 09:37
Кино

Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк

Обновлено вчера в 13:08
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В США предъявили обвинения выданному Таиландом россиянину Богданову

Американские власти предъявили в понедельник обвинения задержанному в Таиланде российскому гражданину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

В Барнауле школьника зажало в дверях троллейбуса

Жительница Барнаула рассказала в соцсетях, что ее сын был зажат в дверях троллейбуса.
Обновлено вчера в 21:57
Технологии

Оператор Tele2 первым в России внедрил eSim

Мобильный оператор Tele2 первым из «большой четверки» внедрил технологию электронной сим-карты (eSIM) в России.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

В Тюменской области задержали мужчину, устроившего стрельбу около ТЦ

Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на территории частного дома около торгового центра в городе Заводоуковск, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Тюменской области Светлана Новик.
Обновлено в 02:25
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено 28 апреля в 20:53
Игры

Сервис Xbox Live Gold представил майский список бесплатных игр

Опубликован список игр, к которому в мае и июне 2019 года получат доступ подписчики сервиса Xbox Live Gold.
Обновлено в 01:43
Футбол

«Спартак» упустил победу над «Рубином»

Обновлено вчера в 14:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное